Haos la Mondialul U-20: s-au certat ca-n curtea școlii pe cine să bată lovitura liberă! Finalul, suprarealist - Antena Sport

Haos la Mondialul U-20: s-au certat ca-n curtea școlii pe cine să bată lovitura liberă! Finalul, suprarealist
Haos la Mondialul U-20: s-au certat ca-n curtea școlii pe cine să bată lovitura liberă! Finalul, suprarealist

Ionuţ Axinescu Publicat: 4 octombrie 2025, 18:04

Egipt U20 - Chile U20 / Captură X

Momente rare la Campionatul Mondial U-20, care se dispută în aceste zile în Chile. Pe stadionul Julio Martínez Prádanos, din capitala Santiago, țara gazdă și Egipt au disputat ultimul meci din grupa A. Miza a fost locul doi în grupă, care asigura prezența în optimile de finală ale competiției.

Chile a deschis scorul în minutul 27, prin Javier Cárcamo, dar Egipt a restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Ahmed Abdin, în minutul 47. Finalul a fost suprarealist.

Egiptenii s-au certat între ei ca în curtea școlii

În prelungirile meciului, Egipt a obținut o lovitură liberă din apropierea careului, moment în care jucătorii nord-africani au început cearta. Inițial, Omar Khedr, jucător în Anglia, la Aston Villa, a luat mingea ca să execute, dar a fost dat brutal la o parte de numărul 10, El Hadad.

Când se pregătea să execute, El Hadad a fost și el „înlocuit”, după intervenția în forță a antrenorului Osama Nabih. După două minute de parlamentări și gesturi nervoase în tabăra „faraonilor”, Omar Khedr a executat magistral lovitura liberă și a adus victoria Egiptului. 2-1, scor final, dar există un mare „dar”.

Chile se califică, Egipt mai așteaptă

Egiptenii ar fi avut nevoie de o victorie la două goluri diferență pentru a obține locul doi în grupă. Fără cele două minute de ceartă între ei, plus alte două de bucurie după spectaculosul gol, poate că ar fi avut timp să mai înscrie o dată.

La final, Chile a încheiat pe locul doi în grupa A, deși a avut același număr de puncte (3) și același golaveraj (3-5) cu Egipt. Diferența a fost făcută la „fair-play”, adică numărul de cartonașe galbene. Totuși, nord-africanii păstrează șanse de calificare, dar trebuie să aștepte finalul tuturor grupelor. Sunt șase grupe, iar patru echipe de pe locul trei se vor califica în optimi.

