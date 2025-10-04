Haos la Mondialul U-20: s-au certat ca-n curtea școlii pe cine să bată lovitura liberă! Finalul, suprarealist - Antena Sport

Momente rare la Campionatul Mondial U-20, care se dispută în aceste zile în Chile. Pe stadionul Julio Martínez Prádanos, din capitala Santiago, țara gazdă și Egipt au disputat ultimul meci din grupa A. Miza a fost locul doi în grupă, care asigura prezența în optimile de finală ale competiției.

Chile a deschis scorul în minutul 27, prin Javier Cárcamo, dar Egipt a restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Ahmed Abdin, în minutul 47. Finalul a fost suprarealist.

Egiptenii s-au certat între ei ca în curtea școlii

În prelungirile meciului, Egipt a obținut o lovitură liberă din apropierea careului, moment în care jucătorii nord-africani au început cearta. Inițial, Omar Khedr, jucător în Anglia, la Aston Villa, a luat mingea ca să execute, dar a fost dat brutal la o parte de numărul 10, El Hadad.

Când se pregătea să execute, El Hadad a fost și el „înlocuit”, după intervenția în forță a antrenorului Osama Nabih. După două minute de parlamentări și gesturi nervoase în tabăra „faraonilor”, Omar Khedr a executat magistral lovitura liberă și a adus victoria Egiptului. 2-1, scor final, dar există un mare „dar”.

In the FIFA U-20 World Cup match between hosts Chile and Egypt, the game was tied 1-1 going into extra time when Egypt won a free kick. Aston Villa player Omar Khedr stepped up to take it but was bullied and pushed away from the ball by the team’s number 10, El Hadad. The… pic.twitter.com/oa1ooJq85X

