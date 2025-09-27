Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: "Sper să facă asta până mă voi retrage" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: “Sper să facă asta până mă voi retrage”

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 8:14

Gică Hagi şi Ianis Hagi, la prezentarea internaţionalului român la Alanyaspor / X Football Arena

Ianis Hagi a jucat aproape 30 de minute în partida dintre Alanyaspor și Galatasaray, încheiată cu scorul de 1-0 pentru campioana en-titre din Turcia. După meci, fiul “Regelui” le-a acordat jurnaliștilor turci și câteva declarații și a vorbit atât despre meci, cât și despre ocazia de a juca în fața echipei unde tatăl său a scris istorie.

Fotbalistul de 26 de ani a avut un mesaj indirect și pentru Gheorghe Hagi, care l-a urmărit din tribune la partida de aseară.

Ianis Hagi: “A fost o ocazie foarte specială”

Jucătorul venit în septembrie din postura de liber de contract a remarcat în fața presei numărul de ocazii avut de echipa sa contra campioanei en-titre, care s-a impus prin reușita lui Mauro Icardi. În plus, Hagi a transmis că își dorește ca tatăl său să fie alături de el, cum a făcut-o aseară, până când va decide să “agațe ghetele în cui”.

Am reușit să avem o prestație foarte bună. Am avut 22 de ocazii. Am jucat împotriva campioanei en-titre, a fost un meci dificil. Am vrut să arătăm cine e Alanyaspor. Desigur, o astfel de prestație fără puncte nu e de ajuns, aveam nevoie și de victorie.

A fost o ocazie foarte specială pentru mine și pentru familia mea. Am avut parte de niște ani minunați în Istanbul (n.r. orașul în care Ianis Hagi s-a născut), iar tatăl meu a avut foarte mare succes aici.

Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune și să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic și sper că va continua să o facă până mă voi retrage“, a spus jucătorul de 26 de ani, potrivit millyet.com.tr.

După meciul jucat acasă de Alanyaspor, Hagi a primit nota 6,5 din partea celor de la Sofa Score. În trei meciuri în care a evoluat până acum pentru noua sa echipă, mijlocașul nu și-a trecut în cont vreun gol sau o pasă decisivă.

