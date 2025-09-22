Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou - Antena Sport

Închide meniul
Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Fotbal extern | Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 21:32

Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Profimediaimages

Preşedintele clubului de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a dat asigurări luni că gruparea a făcut “toate corecţiile necesare” pentru a deschide noul Camp Nou şi este încrezător că echipa va reveni pe stadionul său “cât mai curând posibil”, scrie EFE.

“Acum, multe vor depinde de ceea ce spun oficialii municipali, dar noi ne-am făcut treaba. Avem certificatul de finalizare, certificatul de inspecţie a construcţiei, raportul de protecţie civilă şi raportul de mediu”, a declarat Laporta presei la Paris, unde a călătorit luni pentru a participa la gala “Balonului de Aur” care va avea loc la Theatre du Chatelet.

Ce a spus Juan Laporta despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Preşedintele clubului catalan a explicat că La Liga şi UEFA au fost deja informate că noul Spotify Camp Nou “este gata să găzduiască meciuri” şi că speră că acest lucru se va putea întâmpla în următoarele săptămâni, notează agerpres.ro.

“Vom vedea ce spun consiliul local şi oficialii după vizitele recente, deoarece acestea sunt efectuate tot mai frecvent ca urmare a amplitudinii lucrărilor. Noi suntem pregătiţi”, a mai spus Laporta.

