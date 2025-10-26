Laurențiu Reghecampf, pus într-o situație incredibilă. Echipa sa poate juca într-un campionat din altă țară - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf este implicat într-o situație rarisimă în fotbalul mondial. Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de român, este la un pas de a nu evolua din sezonul viitor în campionatul din Sudan, țara de proveniență a clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea a luat decizia de a înainta o cerere de a evolua în campionatul din Rwanda, iar federația din țara aflată în centrul Africii deja le-a aprobat dorința. În acest moment, Reghecampf și jucătorii săi mai așteaptă doar OK-ul din partea Confederației Africane de Fotbal pentru a fi siguri că vor putea face parte din competiția altui stat.

Laurențiu Reghecampf ar putea juca în altă țară

Sudanul este de ceva timp afectată de un război civil, iar din acest motiv Al-Hilal Omdurman a luat decizia de a schimba campionatul. Clubul a făcut același lucru și în sezonul trecut, când a evoluat în competiția internă a Mauritaniei alături de altă echipă din Sudan, Al-Merrikh. Atunci, actuala echipă a lui Reghecmapf a terminat pe 1, dar nu i-a fost acordat titlul prin prisma faptului că era o echipă străină.

Acum, trei cluburi din Sudan au cerut să joace în Rwanda, respectiv Al-Hilal Omdurman, Al-Merrikh și Ahli Wad Madani. Jurnaliștii de la onefootball.com au analizat cazul și au catalogat ce se întâmplă drept “o decizie fără precedent“, deoarece campionatul din Rwanda deja a început, fiind disputate deja patru etape.

În cazul în care cererile vor fi aprobate de Confederația Africană de Fotbal (CAF), atunci organizatorii competiției din Rwanda vor fi nevoiți să ajusteze programul pentru a face loc și celor trei cluburi din Sudan. Recent, Laurențiu Reghecampf a obținut o performanță importantă alături de elevii săi, care s-au calificat în grupele Ligii Campionilor din Africa.