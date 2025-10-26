Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Laurențiu Reghecampf, pus într-o situație incredibilă. Echipa sa poate juca într-un campionat din altă țară - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Laurențiu Reghecampf, pus într-o situație incredibilă. Echipa sa poate juca într-un campionat din altă țară

Laurențiu Reghecampf, pus într-o situație incredibilă. Echipa sa poate juca într-un campionat din altă țară

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 17:44

Comentarii
Laurențiu Reghecampf, pus într-o situație incredibilă. Echipa sa poate juca într-un campionat din altă țară

Laurențiu Reghecampf, prezent la lojă într-un meci / Profimedia

Laurențiu Reghecampf este implicat într-o situație rarisimă în fotbalul mondial. Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de român, este la un pas de a nu evolua din sezonul viitor în campionatul din Sudan, țara de proveniență a clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea a luat decizia de a înainta o cerere de a evolua în campionatul din Rwanda, iar federația din țara aflată în centrul Africii deja le-a aprobat dorința. În acest moment, Reghecampf și jucătorii săi mai așteaptă doar OK-ul din partea Confederației Africane de Fotbal pentru a fi siguri că vor putea face parte din competiția altui stat.

Laurențiu Reghecampf ar putea juca în altă țară

Sudanul este de ceva timp afectată de un război civil, iar din acest motiv Al-Hilal Omdurman a luat decizia de a schimba campionatul. Clubul a făcut același lucru și în sezonul trecut, când a evoluat în competiția internă a Mauritaniei alături de altă echipă din Sudan, Al-Merrikh. Atunci, actuala echipă a lui Reghecmapf a terminat pe 1, dar nu i-a fost acordat titlul prin prisma faptului că era o echipă străină.

Acum, trei cluburi din Sudan au cerut să joace în Rwanda, respectiv Al-Hilal Omdurman, Al-Merrikh și Ahli Wad Madani. Jurnaliștii de la onefootball.com au analizat cazul și au catalogat ce se întâmplă drept “o decizie fără precedent“, deoarece campionatul din Rwanda deja a început, fiind disputate deja patru etape.

În cazul în care cererile vor fi aprobate de Confederația Africană de Fotbal (CAF), atunci organizatorii competiției din Rwanda vor fi nevoiți să ajusteze programul pentru a face loc și celor trei cluburi din Sudan. Recent, Laurențiu Reghecampf a obținut o performanță importantă alături de elevii săi, care s-au calificat în grupele Ligii Campionilor din Africa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Observator
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
17:43
Momente încinse în Real Madrid – Barcelona. Penalty întors de VAR și gol anulat lui Kylian Mbappe
17:42
Dennis Man a jucat 71 în Feyenoord – PSV! Ce notă a primit fotbalistul român
17:30
LIVE TEXTReal Madrid – Barcelona 1-0. Primul El Clasico al sezonului se joacă acum. Dominație a „los blancos”
17:15
“Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
17:08
„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene