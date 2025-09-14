Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat - Antena Sport

Lionel Messi nu a putut să o ajute pe Inter Miami să obțină victoria contra celor de la Charlotte, formație aflată pe locul 3 în Conferința din Est din MLS. Argentinianul a avut șansa să deschidă scorul pentru echipa sa în minutul 32, însă a încercat să îl execute pe portarul advers cu o scăriță și a eșuat.

După acel moment, trupa din Florida a încasat trei goluri și a pierdut categoric.

Mesii&Co., învinși la scor de neprezentare în MLS

Inter Miami avea nevoie disperată de puncte în duelul cu Charlotte, în vederea obținerii unei clasări cât mai bune înainte de startul play-off-ului. Aflată pe locul 8 în MLS, Lionel Messi și colegii săi au dat peste una dintre cele mai bune echipa din conferința lor.

Cu toate acestea, trupa lui Javier Mascherano nu a început rău și a avut șansa să deschidă scorul după jumătatea primei reprize. Inter Miami a obținut un penalty, iar responsabilitatea executării i-a aparținut în mod evident lui Messi.

Argentinianul a vrut să marcheze spectaculos și să înscrie printr-o “panenka”, însă portarul advers nu a plecat pe niciun colț, a rămas țintuit pe linia porții și a respins fără mari emoții lovitura lui Leo. După momentul respectiv, Inter Miami a încasat un hat-trick de la israelianul Idan Toklomati, care a adus victoria pentru echipa sa.