Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat
VIDEO

Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 8:31

Comentarii
Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat

Lionel Messi, în timpul unui meci pentru Inter Miami / Profimedia

Lionel Messi nu a putut să o ajute pe Inter Miami să obțină victoria contra celor de la Charlotte, formație aflată pe locul 3 în Conferința din Est din MLS. Argentinianul a avut șansa să deschidă scorul pentru echipa sa în minutul 32, însă a încercat să îl execute pe portarul advers cu o scăriță și a eșuat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După acel moment, trupa din Florida a încasat trei goluri și a pierdut categoric.

Mesii&Co., învinși la scor de neprezentare în MLS

Inter Miami avea nevoie disperată de puncte în duelul cu Charlotte, în vederea obținerii unei clasări cât mai bune înainte de startul play-off-ului. Aflată pe locul 8 în MLS, Lionel Messi și colegii săi au dat peste una dintre cele mai bune echipa din conferința lor.

Cu toate acestea, trupa lui Javier Mascherano nu a început rău și a avut șansa să deschidă scorul după jumătatea primei reprize. Inter Miami a obținut un penalty, iar responsabilitatea executării i-a aparținut în mod evident lui Messi.

Argentinianul a vrut să marcheze spectaculos și să înscrie printr-o “panenka”, însă portarul advers nu a plecat pe niciun colț, a rămas țintuit pe linia porții și a respins fără mari emoții lovitura lui Leo. După momentul respectiv, Inter Miami a încasat un hat-trick de la israelianul Idan Toklomati, care a adus victoria pentru echipa sa.

Reclamă
Reclamă

Messi a ajuns la 32 de penalty-uri ratate în carieră. Ultima dată când nu a marcat de la 11 metri se întâmpla acum aproape trei ani, în grupele Cupei Mondiale din 2022. Atunci, șutul argentinianului era parat de Wojciech Szczesny într-un Argentina – Polonia.

Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de releTradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Observator
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
Fanatik.ro
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
10:23
Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus – Inter: “Să nu ne mai certăm”
10:01
Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: “Nu am văzut asta!”
9:50
Benfica a aflat de schema pe care a pregătit-o Gigi Becali: “Nu putem fi păcăliți”
9:44
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile
9:24
Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi”
9:00
FotoCe a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România