Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui "CR7" de la United - Antena Sport

Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui "CR7" de la United

Fotbal extern

Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui “CR7” de la United

Andrei Nicolae Publicat: 10 august 2025, 16:28

Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui CR7 de la United

Cristiano Ronaldo și Erik ten Hag, în timpul unui meci al lui Manchester United / Profimedia

Cristiano Ronaldo a avut o plecare controversată de la Manchester United la finalul anului 2022, unul dintre oamenii criticați atunci de lusitan fiind Erik ten Hag, cel care îi pregătea pe “diavolii roșii” în perioada respectivă. La doi ani și jumătate de la momentul respectiv, antrenorul olandez a primit o întrebare legată de fostul său jucător, iar managerul actual de la Bayer Leverkusen a oferit o declarație care cu siguranță va trage câteva semnale de alarmă.

Zilele trecute, Cristiano Ronaldo a făcut show într-un amical al lui Al-Nassr și a înscris un hat-trick în fața celor de la Rio Ave.

Ten Hag, despre Cristiano Ronaldo: “Nu a fost niciodată problema”

Felul în care “CR7” a plecat de la Manchester United în 2022 a atras atunci atenția multor persoane interesate de “sportul rege”. Revenit pe Old Trafford în vara lui 2021, lusitanul a fost unul dintre cei mai importanți oameni atunci când Ole Gunnar Solskjaer a fost pe banca tehnică, însă de la venirea lui Erik ten Hag, importanța sa s-a diminuat semnificativ.

Înainte de plecarea la Cupa Mondială din Qatar, Ronaldo nu mai era un om de bază pentru United, fiind pus pe bancă și ignorat în multe momente de tehnicianul olandez. Toate acestea au dus la ruptura finală dintre club și portughez, care a condus la plecarea sa în Arabia Saudită la Al-Nassr.

Ten Hag a fost considerat unul dintre principalele motive pentru care jucătorul din Golf a plecat atunci de pe Old Trafford, deși în prezent managerul nici nu consideră că fotbalistul portughez reprezenta o problemă în vestiarul său. Declarația oferită de actualul antrenor al lui Bayer Leverkusen a fost oferită zilele trecute, după un amical al “aspirinelor” contra celor de la Chelsea.

Tehnicianul de 55 de ani a ținut să îi ureze noroc portughezului pe viitor și să declare că nu au existat tensiuni în acel vestiar, deși declarațiile oferite în trecut de Ronaldo cu siguranță nu sunt în concordanță cu spusele olandezului.

Pentru mine, el nu e o problemă. Nu a fost niciodată problema, iar asta cred că e în trecut. Ce-a fost s-a întâmplat. E în trecut și, la finalul zilei, am câștigat două trofee la Manchester united. Îi urez toate cele bune pe viitor și tot norocul“, a declarat Ten Hag, potrivit dailymail.co.uk.

