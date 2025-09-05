Meciul Franța U21 - Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Meciul Franța U21 - Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat

Fotbal extern | Meciul Franța U21 – Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat

Meciul Franța U21 – Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat

Alex Ioniță Publicat: 5 septembrie 2025, 17:11

Meciul Franța U21 – Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat

FOTO: News.ro

Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franţei şi Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naţionala luxemburgheză joi seara, au anunţat vineri federaţiile celor două ţări.

„FLF şi Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) au convenit să amâne meciul de calificare pentru Campionatul European 2027, iniţial programat astăzi, pentru 3 octombrie 2026. Această decizie a fost confirmată de UEFA”, a scris forul luxemburghez pe site-ul său web, confirmând o informaţie publicată de Ouest-France.

Franța U21 – Luxembrug U21, anulat după un accident

FLF precizează, de asemenea, că 5 membri ai echipei sale U21, internaţi după accident, „au părăsit spitalul în siguranţă”. Într-un comunicat anterior, FLF menţionase „tăieturi şi contuzii” printre leziunile constatate, notează news.ro.

Vehiculul, care transporta delegaţia de la stadionul unde urma să aibă loc întâlnirea până la hotelul său din Ploërmel, a ajuns într-un şanţ de pe marginea drumului după ce şoferul s-a simţit rău, a explicat compania de transport Kerjan Bus and Car într-un alt comunicat.

Bărbatul, „în vârstă de 53 de ani, are 9 ani vechime şi nu are antecedente de accidente. Ultima sa vizită medicală este în regulă”, a precizat compania de transport.

Compania a asigurat, de asemenea, că bărbatul „a fost supus unui test de alcoolemie şi de droguri, care a ieşit negativ”.

În ceea ce priveşte vehiculul, „controlul tehnic a fost efectuat la 23 iulie 2025 şi, a priori, nu prezenta nicio defecţiune mecanică”, subliniază Kerjan Bus et Car.

1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă" la echipa națională: "Prefer să nu-l mai chem" 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: "S-a enervat Neluțu" 4 "E ultimul preţ" Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut"
