Momente incredibile în timpul unui meci de fotbal! Jucătorii, nevoiți să se pună pe burtă - Antena Sport

VIDEO

Momente incredibile în timpul unui meci de fotbal! Jucătorii, nevoiți să se pună pe burtă

Publicat: 5 septembrie 2025, 17:18

Momente incredibile în timpul unui meci de fotbal! Jucătorii, nevoiți să se pună pe burtă

Imagini de la un meci din Tanzania / X -@espn

Au fost momente incredibile la un meci din Tanzania, dintre City FC Abuja și JKU FC. Disputa a fost întreruptă în minutul 78, dintr-un motiv mai puțin întâlnit pe un teren de fotbal.

Concret, un roi uriaș de albine s-a năpustit asupra terenului, iar jucătorii celor două echipe s-au panicat și s-au așezat pe burtă, până a trecut pericolul. Imaginile surprinse arată și unul dintre operatorii care se ocupau de transmiterea meciului, care a luat aceeași decizie.

Meci întrerupt în Tanzania! Un roi de albine a produs panică pe gazon

Au fost clipe de coșmar într-un meci din Tanzania, acolo unde un roi de albine a dat năvală pe teren în minutul 78 al partidei. Panicați de invazia aeriană, jucătorii celor două echipe s-au așezat în poziția culcat.

Unul dintre tușieri le-a urmat exemplu și chiar și operatorii care se ocupau de transmiterea meciului au luat aceeași decizie. În mod surprinzător, spectatorii prezenți pe stadion au rămas nemișcați.

Jucătorii de rezervă s-au înghesuit sub cele două bănci. Potrivit celor de la thesun.co.uk, nimeni nu a fost rănit, ba mai mult, gazdele au reușit o victorie dramatică în minutele de prelungire.

Dani Alves a fost atacat de o viespe în 2019

În anul 2019, pe vremea când evolua pentru cei de la Sao Paulo, Dani Alves, fostul star al Barcelonei, a fost atac de un grup de viespi în timpul unei partide de fotbal.

Carlos Alcaraz a avut și el de suferit din cauza unei albine, la un meci contra lui Alexander Zverev, de la Indian Wells, anul trecut. Spaniolul a fost atunci înțepat și meciul a fost suspendat.

