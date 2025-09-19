Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Noi probleme pentru Dani Alves! Brazilianul, obligat să plătească 5 milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Noi probleme pentru Dani Alves! Brazilianul, obligat să plătească 5 milioane de euro

Noi probleme pentru Dani Alves! Brazilianul, obligat să plătească 5 milioane de euro

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 14:03

Comentarii
Noi probleme pentru Dani Alves! Brazilianul, obligat să plătească 5 milioane de euro

Profimedia

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) l-a condamnat pe Daniel Alves să plătească despăgubiri ultimului său club, Pumas, „pentru prejudiciile cauzate acestei instituţii”. Condamnat în primă instanţă la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, fostul jucător al Barcelonei a fost achitat în martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimul meci al lui Dani Alves datează din 8 ianuarie 2023. A fost în tricoul echipei Pumas din Mexic, împotriva FC Juarez (2-1). Câteva săptămâni mai târziu, clubul mexican a anunţat la 20 ianuarie că a reziliat contractul fundaşului dreapta brazilian „din motive întemeiate”. Aceasta a fost o consecinţă a arestării preventive în Catalonia a lui Dani Alves.

Dani Alves are noi probleme

Pumas a anunţat joi că a fost informat, la 1 septembrie, despre decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) în litigiul dintre club şi Daniel Alves. Acesta a fost condamnat să plătească o amendă ultimului club din cariera sa.
„TAS a decis în favoarea clubului, anulând decizia din 15 mai 2024 pronunţată de Camera de soluţionare a litigiilor FIFA şi pronunţând o nouă decizie în care, pe lângă confirmarea validităţii rezilierii contractului cu justă cauză exercitată de club, l-a condamnat pe Alves la plata unei sume mai mari decât cea stabilită de FIFA, cu titlu de despăgubire pentru daunele şi prejudiciile cauzate acestei instituţii”, scrie clubul mexican într-un comunicat publicat pe site-ul său.

Potrivit informațiilor oferite de goal.com, Dani Alves va trebui să le plătească celor de la Pumas suma de 5 milioane de euro!

Fostul fundaş dreapta al FC Barcelona a fost condamnat în primă instanţă la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, înainte de a fi achitat în 28 martie de Curtea de Apel din Barcelona, care a subliniat lipsa de „credibilitate” a reclamantei şi ”deficienţele” probelor prezentate. Magistraţii au respins şi apelul procuraturii împotriva primei sentinţe. Procuratura a solicitat din nou o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fostul jucător. În mai, procuratura spaniolă a făcut apel la Curtea Supremă împotriva anulării acestei condamnări.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Observator
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
15:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a MP al Azerbaidjanului! Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:57
Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”
14:43
Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League
14:14
FotoCadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica
14:12
Şedinţă la FCSB! Giovanni Becali, avertisment pentru un jucător: “Eu şi Gigi vom încerca să îi băgăm minţile în cap”
13:51
Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”