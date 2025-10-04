Peste Kane și Mbappe! Atacantul surpriză cu 20 de goluri marcate în acest sezon: a reușit un hat-trick în Europa - Antena Sport

Închide meniul
Peste Kane și Mbappe! Atacantul surpriză cu 20 de goluri marcate în acest sezon: a reușit un hat-trick în Europa

Ionuţ Axinescu Publicat: 4 octombrie 2025, 20:14

Kovacevic

Născut la Koprivnica, în Croația, atacantul de 26 de ani a reușit un hat-trick joi, în UEFA Conference League. Franko Kovacevic a marcat toate cele trei goluri ale echipei sale, NK Celje, în victoria cu AEK Atena (3-1).

Kovacevic a ajuns în această vară la Celje, după ce și-a încheiat contractul cu formația Wehen Wiesbaden, din a treia ligă germană! În stagiunea trecută, vârful croat a evoluat sub formă de împrumut la Gangwon FC, în Coreea de Sud, unde a înscris cinci goluri în 27 de meciuri.

20 de goluri în 16 meciuri! Franko Kovacevic e golgheterul Europei

La Celje, Franko Kovacevic s-a transformat într-o mașinărie de goluri, fiind cel mai productiv atacant din Europa. Croatul a jucat 16 meciuri în acest sezon, în campionatul Sloveniei și în cupele europene, și a marcat nu mai puțin de 20 de goluri!

Kovacevic a reușit deja două hat-trickuri în această stagiune. Cel cu AEK Atena, de joi seară, dar și unul împotriva lui Domzale, în campionat, într-un joc încheiat cu 4-1. Statisticile sunt brutale: Kovacevic a marcat în 11 meciuri din 16, iar echipa sa, Celje, este lider cu 11 puncte avans după doar zece etape scurse din liga slovenă.

Nu a jucat pentru echipa națională și valorează doar 700.000 de euro!

Format la academia lui Varaždin și trecut pe la Hajduk Split și Rijeka, Franko Kovacevic și-a încercat șansa în Germania, Cipru, chiar și Statele Unite. Cel mai bine s-a simțit însă în Slovenia, unde a mai jucat pentru Domzale, în stagiunea 2022/2023.

Acum, ar putea fi chemat să joace pentru echipa națională a Croației. „Astfel de numere strălucitoare ar merita o convocare la orice națională din lume. Dar, momentan, Zlatko Dalić (n.r. – selecționerul Croației) îl ignoră. Dacă nu va fi convocat, cine știe, poate îi dăm pașaport sloven, ca să joace pentru Slovenia”, a spus antrenorul lui Celje, spaniolul Albert Riera.

  • 700.000 de euro este cota lui Franko Kovacevic, potrivit Transfermarkt.
  • Vârful a evoluat pentru naționalele U-18 și U-17 ale Croației. Are și o selecție la naționala U-21
