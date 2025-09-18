Probleme pentru un jucător care a fost antrenat de Mircea Lucescu! De ce riscă să ajungă la închisoare - Antena Sport

Un tribunal pentru familie din Brazilia a dispus încarcerarea fostului internaţional brazilian Douglas Costa, din cauza acumulării unei datorii mari ca urmare a întârzierii plăţilor pensiei alimentare pentru copiii săi, conform EFE.

Informaţia a fost dezvăluită de publicaţia sportivă braziliană Ge, care a detaliat că datoria fostului fotbalist al echipelor Bayern Munchen şi Juventus Torino este de aproape 493.000 de reali (aproximativ 78.000 de euro).

Douglas Costa, care a fost antrenat de Mircea Lucescu, riscă să ajungă la închisoare

Fosta sa echipă, Sydney FC din liga australiană, a anunţat miercuri rezilierea contractului jucătorului în vârstă de 35 de ani “de comun acord”, din cauza “problemelor sale juridice şi personale în curs” din Brazilia, notează agerpres.ro.

“În ciuda faptului că i s-a acordat un termen de graţie de peste două luni pentru a rezolva aceste probleme, Costa a informat Sydney FC că nu se întrevede un sfârşit”, a precizat clubul australian într-un comunicat.

Născut în statul Rio Grande do Sul, în sudul Braziliei, Douglas Costa şi-a început cariera în 2007 la Gremio, club la care a revenit în 2020, iar în sezonul 2023-2024 a evoluat pentru Fluminense. El şi-a petrecut însă cea mai mare parte a carierei la cluburi din străinătate, precum Şahtior Doneţk, unde a lucrat sub comanda antrenorului Mircea Lucescu, care pregătește, în prezent, echipa națională a României.