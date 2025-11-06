Revenire de senzație sau greșeală? Ce echipă l-a contactat pe Erik ten Hag, după despărțirea de Leverkusen - Antena Sport

Erik ten Hag este liber de contract de la începutul lunii septembrie, după ce a rezistat doar trei meciuri pe banca nemților de la Bayer 04 Leverkusen. Tehnicianul a fost contactat de un club din Premier League, însă a refuzat propunerea.

Chiar și așa, acesta este foarte aproape de o revenire de senzație, fiind ofertat de către conducerea clubului Ajax Amsterdam, care l-a demis pe John Heitinga după eșecul cu Galatasaray.

Erik ten Hag, ofertat de Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam a luat o decizie radicală după eșecul cu Galatasaray din UEFA Champions League și l-a demis imediat pe tehnicianul John Heitinga.

Acum, conducerea clubului este în căutarea unui înlocuitor, iar jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că prima variantă de înlocuitor este nimeni altul decât Erik ten Hag.

Acesta a mai pregătit-o pe Ajax în perioada decembrie 2017 – iunie 2022, reușind să cucerească alături de „lăncieri” trei titluri de campion al Olandei, două Cupe și o Supercupă.