"O rușine". Răzvan Lucescu și jucătorii de la PAOK, "făcuți praf" de suporteri. Ce a strigat galeria - Antena Sport

PAOK Salonic a suferit o înfrângere extrem de dură în prima etapă din Cupa Greciei, scor 1-4 contra celor de la Levadiakos. Suporterii trupei lui Răzvan Lucescu nu au putut suporta rezultatul umilitor și au avut un mesaj clar pentru fotbaliști.

Antrenorul român a oferit și el o reacție în presa din Grecia.

Răzvan Lucescu: “O rușine”

PAOK a suferit o primă înfrângere în competițiile interne din Grecia în acest sezon. Trupa din Salonic a încasat un eșec dur cu patru goluri în duelul cu Levadiakos din Cupă.

Într-un meci din deplasare, PAOK s-a văzut condusă în minutul 12, după care a restabilit egalitatea, însă a primit golul de 1-2 pe finalul primei reprize. În partea a doua, Levadiakos a mai marcat două goluri și a provocat nebunia în rândul fanilor fostei campioane.

Potrivit gazzetta.gr, fanii lui PAOK le-au strigat jucătorilor să plece de la echipă și i-au criticat dur după finalul meciului. În plus, galeria a avut și un mesaj clar pentru ei, și anume: “Tricoul lui PAOK e prea greu”, semn că fotbaliștii nu sunt demni să evolueze pentru acest club.