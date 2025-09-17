"O rușine". Răzvan Lucescu și jucătorii de la PAOK, "făcuți praf" de suporteri. Ce a strigat galeria - Antena Sport

PAOK Salonic a suferit o înfrângere extrem de dură în prima etapă din Cupa Greciei, scor 1-4 contra celor de la Levadiakos. Suporterii trupei lui Răzvan Lucescu nu au putut suporta rezultatul umilitor și au avut un mesaj clar pentru fotbaliști.
Antrenorul român a oferit și el o reacție în presa din Grecia.
Răzvan Lucescu: “O rușine”
PAOK a suferit o primă înfrângere în competițiile interne din Grecia în acest sezon. Trupa din Salonic a încasat un eșec dur cu patru goluri în duelul cu Levadiakos din Cupă.
Într-un meci din deplasare, PAOK s-a văzut condusă în minutul 12, după care a restabilit egalitatea, însă a primit golul de 1-2 pe finalul primei reprize. În partea a doua, Levadiakos a mai marcat două goluri și a provocat nebunia în rândul fanilor fostei campioane.
Potrivit gazzetta.gr, fanii lui PAOK le-au strigat jucătorilor să plece de la echipă și i-au criticat dur după finalul meciului. În plus, galeria a avut și un mesaj clar pentru ei, și anume: “Tricoul lui PAOK e prea greu”, semn că fotbaliștii nu sunt demni să evolueze pentru acest club.
Răzvan Lucescu a pus și el “capul în pământ” după cele întâmplate și a transmis că își asumă responsabilitatea pentru tot.
“Rezultatul și prestația sunt o rușine. Nu am avut mentalitatea să luptă. Am făcut multe greșeli în defensivă și în ofensivă. E o rușine și trebuie să reacționăm.
Îmi asum toată responsabilitatea. Ai 5, 6 șanse și nu marchezi, iar în defensivă faci atât de multe greșeli. Această rușine va rămâne cu noi, dar noi trebuie să mergem mai departe. A trebuit să luptăm, nu mai e nimic de spus“, a spus și antrenorul de 56 de ani.
