România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat - Antena Sport

Clasamentul coeficienților UEFA a fost actualizat după ziua de joi, la capătul căreia toate echipele angrenate în competițiile europene și-au disputat meciurile. România a pierdut o poziție și a coborât pe locul 22, după ce niciuna dintre FCSB și Universitatea Craiova nu a obținut vreun punct după partidele cu Young Boys Berna, respectiv Rakow.

Țara noastră a fost devansată de Croația, care în momentul de față are 375 de puncte avans. Sub România este Ungaria, la 125 de puncte distanță, dar maghiarii au o singură echipă care poate puncta.

România, pe 22 în clasamentul coeficienților UEFA

În momentul de față, România se află pe ultimul loc care garantează un beneficiu din sezoanele viitoare. Țările care se află în intervalul pozițiilor 16-22 își trimit echipa campioană în turul 2 preliminar UCL, spre deosebire de cum se întâmplă în prezent, unde câștigătoarea Ligii 1 are de parcurs patru tururi preliminare.

Echipele “tricolore” vor mai avea însă de luptat până să obțină acest avantaj, pentru că grupele europene de abia au început, iar alte naționale pot veni din urmă. În acest moment, Ungaria, România și Croația sunt separate de 500 de puncte, iar în fața lor este Israel, la o distanță considerabilă.

[📊 UEFA country ranking – as of 2 Oct]

POL 🇵🇱 overtakes DEN 🇩🇰 on 13th and comes inches within 12th!

CRO 🇭🇷 overtakes ROU 🇷🇴 on 21st!

BIH 🇧🇦 jumps from 39th to 37th! pic.twitter.com/FyIZH7ipse

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025