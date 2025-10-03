Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat

România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 9:13

Comentarii
România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat

FCSB - Universitatea Craiova / Colaj Profimedia

Clasamentul coeficienților UEFA a fost actualizat după ziua de joi, la capătul căreia toate echipele angrenate în competițiile europene și-au disputat meciurile. România a pierdut o poziție și a coborât pe locul 22, după ce niciuna dintre FCSB și Universitatea Craiova nu a obținut vreun punct după partidele cu Young Boys Berna, respectiv Rakow.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Țara noastră a fost devansată de Croația, care în momentul de față are 375 de puncte avans. Sub România este Ungaria, la 125 de puncte distanță, dar maghiarii au o singură echipă care poate puncta.

România, pe 22 în clasamentul coeficienților UEFA

În momentul de față, România se află pe ultimul loc care garantează un beneficiu din sezoanele viitoare. Țările care se află în intervalul pozițiilor 16-22 își trimit echipa campioană în turul 2 preliminar UCL, spre deosebire de cum se întâmplă în prezent, unde câștigătoarea Ligii 1 are de parcurs patru tururi preliminare.

Echipele “tricolore” vor mai avea însă de luptat până să obțină acest avantaj, pentru că grupele europene de abia au început, iar alte naționale pot veni din urmă. În acest moment, Ungaria, România și Croația sunt separate de 500 de puncte, iar în fața lor este Israel, la o distanță considerabilă.

Reclamă
Reclamă

Pe de altă parte, țara noastră mai are multe meciuri în care poate puncta, ținând cont că FCSB mai are cel puțin șase meciuri de jucat, iar Universitatea Craiova cinci. Ca urmare a înfrângerilor cu Young Boys Berna și Rakow, ambele au rămas pe 0, aspect ce i-a permis Croației să urce.

Cum arată clasamentul coeficienților în zona relevantă pentru România

  • 19. Suedia – 2/4 echipe – 28.875
  • 20. Israel – 1/4 echipe – 27.500
  • 21. Croația – 2/4 echipe – 23.625
  • 22. România – 2/4 echipe – 23.250
  • 23. Ungaria – 1/4 echipe – 23.125
  • 24. Serbia – 1/4 echipe – 23.250
  • 25. Azerbaidjan – 1/4 echipe – 22.000
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul