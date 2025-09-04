„Tatăl meu a lăsat o moștenire aici”. Ianis Hagi a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Alanyaspor - Antena Sport

Închide meniul
„Tatăl meu a lăsat o moștenire aici”. Ianis Hagi a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Alanyaspor

Publicat: 4 septembrie 2025, 16:27

Tatăl meu a lăsat o moștenire aici”. Ianis Hagi a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Alanyaspor

Ianis Hagi, la conferința de prezentare la Alanyaspor/ Youtube Alanyaspor

Ianis Hagi a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Alanyaspor, în această vară. Internaționalul român a fost prezentat oficial la noua echipă și a susținut și o conferință de presă. 

Fiul „Regelui” a dezvăluit că și-a dorit să semneze cu o echipă care îl dorea cu adevărat. Acesta a punctat că toți cei de la Alanyaspor l-au făcut să se simtă iubit și apreciat, astfel a ales să semneze cu clubul turc.  

Ianis Hagi a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Alanyaspor 

Ianis Hagi a mai declarat și că înțelege toată presiunea care va fi asupra lui în Turcia, ținând cont de faptul că tatăl lui, Gică Hagi, a scris istorie la Galatasaray, echipă de la care s-a retras în 2001.  

De asemenea, Hagi Jr le-a dat asigurări fanilor că va da totul pentru Alanyaspor și abia așteaptă să debuteze. El ar putea bifa primele minute la noua echipă pe 13 septembrie, în deplasarea cu Konyaspor. 

„În primul rând, m-am întors acasă, unde m-am născut. Sunt foarte fericit, emoționat. E un pas important pentru mine, sunt plin de încredere. Abia aștept să debutez, am venit aici să reprezint clubul, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine. M-am simțit iubit și dorit din prima clipă. Abia aștept să intru pe teren.  

(Ce așteptări ai de la acest sezon?) E una dintre cele mai tari ligi din lume, cu multă calitate. Evident, cu echipe puternice din punct de vedere financiar, oamenii investesc bani, sunt pasionați. Are toate ingredientele pentru ca eu să am succes, deci abia aștept. Știu că e o mare responsabilitate să reprezint echipa în campionat și să-mi reprezint familia, de asemenea. Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici. Așa cum am spus, abia aștept să joc și să le arăt oamenilor cine sunt.  

Sunt foarte fericit să joc aici. În această vară am căutat o echipă care să mă vrea, să ajung într-un loc unde pot să joc la cel mai bun nivel al meu. Asta am găsit aici, începând de la conducere, până la staff, m-au făcut să mă simt dorit, deci abia aștept să încep să joc.  

Dacă ar fi să spun doar un lucru despre mine, pentru fani…motivația mea e la cote maxime, sunt un jucător ambițios, iubesc fotbalul mult și vreau să dau 100% în fiecare meci”, a declarat Ianis Hagi, la conferința de presă de prezentare la Alanyaspor.  

Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
Ianis Hagi a semnat un contract valabil până în 2027 cu Alanyaspor. La noua echipă, internaționalul român va purta tricoul cu numărul 14. 

