Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Illia Zabarnyi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro reprezentând bonusuri şi taxe de solidaritate, informează L’Equipe.
Illia Zabarnyi (22 ani) a fost recrutat de Bournemouth de la Dinamo Kiev în 2023, ucraineanul făcând pereche în centrul defensivei englezilor, în sezonul trecut, cu internaţionalul spaniol Dean Huijsen, cumpărat la rândul său în această vară de Real Madrid, cu 60 de milioane de euro, contravaloarea clauzei sale de reziliere.
Illia Zabarnyi, care a fost antrenat de Mircea Lucescu, va ajunge la PSG
Fotbalistul ucrainean a fost autorizat să se deplaseze în capitala Franţei pentru a-şi pune semnătura pe contractul cu PSG, cu o durată de cinci ani, precizează cotidianul sportiv din Hexagon, notează agerpres.ro.
Zabarnîi va încasa un salariu net de 4,5 milioane de euro la PSG, excluzând bonusurile (care pot creşte uşor factura la 8 milioane de euro), în primul său sezon pe Parc des Princes, conform L’Equipe
„NU, în niciun scenariu!” La 32 de ani, fostul star de la Real Madrid și PSG a fost refuzat în liga a doua
Jesé Rodríguez nu doar că nu și-a atins niciodată potențialul, dar se află și într-o situație umilitoare: nu-și mai găsește echipă!
La Madrid, Jesé Rodríguez era considerat un star în ascensiune. A jucat 94 de meciuri pentru „albi”, a înscris 18 goluri și a câștigat trofee. Printre altele, două Ligi ale Campionilor, un titlu și o Copa del Rey.
În 2016, PSG a intrat pe fir. Francezii, care pe atunci căutau să ia ochii cu transferurile, au plătit 25 de milioane de euro în schimbul său. Doar că la Paris nu a rupt gura târgului, chinuit de o accidentare mai veche, dar și distras de viața extrasportivă.
În ultimele săptămâni, Jesé și-a tot căutat echipă. Fără succes. Spaniolul s-a oferit să joace pentru clubul unde a crescut și de unde a plecat în fotbalul mare, Las Palmas. Gruparea din Insulele Canare a retrogradat din La Liga în sezonul recent încheiat și va juca în Segunda División, unde va forța promovarea.