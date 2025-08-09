Un fost elev al lui Mircea Lucescu ajunge la PSG! Francezii au făcut anunțul - Antena Sport

Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Illia Zabarnyi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro reprezentând bonusuri şi taxe de solidaritate, informează L’Equipe.

Illia Zabarnyi (22 ani) a fost recrutat de Bournemouth de la Dinamo Kiev în 2023, ucraineanul făcând pereche în centrul defensivei englezilor, în sezonul trecut, cu internaţionalul spaniol Dean Huijsen, cumpărat la rândul său în această vară de Real Madrid, cu 60 de milioane de euro, contravaloarea clauzei sale de reziliere.

Illia Zabarnyi, care a fost antrenat de Mircea Lucescu, va ajunge la PSG

Fotbalistul ucrainean a fost autorizat să se deplaseze în capitala Franţei pentru a-şi pune semnătura pe contractul cu PSG, cu o durată de cinci ani, precizează cotidianul sportiv din Hexagon, notează agerpres.ro.

Zabarnîi va încasa un salariu net de 4,5 milioane de euro la PSG, excluzând bonusurile (care pot creşte uşor factura la 8 milioane de euro), în primul său sezon pe Parc des Princes, conform L’Equipe

