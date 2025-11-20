Alexandru Maxim, sceptic în privința duelului cu Turcia: „Va fi un infern” - Antena Sport

România va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar disputa care va avea loc în luna martie a fost analizată de Alexandru Maxim, fost component al echipei naționale.

Aflat în Turcia de mai bine de cinci ani, fotbalistul care îmbracă tricoul celor de la Gaziantep este destul de sceptic în privința duelului cu selecționata antrenată de Vincenzo Montella, dar nu își pierde încrederea.

Alexandru Maxim știe care este minusul Turciei

Duelul cu Turcia va fi unul dificil pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu, mai ales că jocul va avea loc în deplasare. Miza partidei este una uriașă și anume calificarea în finala barajului pentru turneul final de anul viitor.

Cu aproape 200 de meciuri jucate în prima ligă turcă, Alexandru Maxim a explicat că atmosfera va cântări mult în această dispută, indiferent de locul unde se va juca.

„Am avut un sentiment și chiar îi spuneam lui Deian (n.r. Sorescu) că Turcia va fi. Păcat, consider că Turcia era cea mai valoroasă dintre cele patru, mai ales că și joacă acasă. Turcii sunt foarte puternici acasă. Nu are nicio importanță unde joacă, Bursa e în Liga 3 și tot joacă cu 30 de mii. Va fi un infern, fanii își ajută foarte mult echipa, pun pasiune. Va fi un infern, indiferent de unde vor juca.