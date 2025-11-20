Alexandru Maxim, sceptic în privința duelului cu Turcia: „Va fi un infern” - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Maxim, sceptic în privința duelului cu Turcia: „Va fi un infern”

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 19:06

Alexandru Maxim la naționala României / Profimedia

România va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar disputa care va avea loc în luna martie a fost analizată de Alexandru Maxim, fost component al echipei naționale.

Aflat în Turcia de mai bine de cinci ani, fotbalistul care îmbracă tricoul celor de la Gaziantep este destul de sceptic în privința duelului cu selecționata antrenată de Vincenzo Montella, dar nu își pierde încrederea.

Alexandru Maxim știe care este minusul Turciei

Duelul cu Turcia va fi unul dificil pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu, mai ales că jocul va avea loc în deplasare. Miza partidei este una uriașă și anume calificarea în finala barajului pentru turneul final de anul viitor.

Cu aproape 200 de meciuri jucate în prima ligă turcă, Alexandru Maxim a explicat că atmosfera va cântări mult în această dispută, indiferent de locul unde se va juca.

„Am avut un sentiment și chiar îi spuneam lui Deian (n.r. Sorescu) că Turcia va fi. Păcat, consider că Turcia era cea mai valoroasă dintre cele patru, mai ales că și joacă acasă. Turcii sunt foarte puternici acasă. Nu are nicio importanță unde joacă, Bursa e în Liga 3 și tot joacă cu 30 de mii. Va fi un infern, fanii își ajută foarte mult echipa, pun pasiune. Va fi un infern, indiferent de unde vor juca. 

Sunt optimist, îmi doresc. Meciurile acestea sunt speciale, este un meci de 50-50. Ei pleacă favoriți, dar e foarte devreme să vorbim de meci. Vor conta mulți factori. Sunt meciuri speciale. Cred că e nevoie să ai personalitate și curaj, asta trebuie să ai. 

Va fi o presiune foarte, foarte mare. Au o echipa foarte bună din punct de vedere ofensiv, dar în unele momente suferă defensiv. Nu mai e echipa care își pierdea din repere, stau foarte bine din punct de vedere tactic. Toată lumea vorbește de bine de Montella. Mă repet, avem șansa noastră, au probleme din punct de vedere defensiv”, a explicat Alexandru Maxim, potrivit digisport.ro.

