"Un jucător de clasă internațională!" Olandezii sunt la picioarele lui Dennis Man - Antena Sport

Dennis Man a avut parte de un debut dificil la PSV, iar “gurile rele” îl vedeau ca şi plecat din Olanda. Jucătorul român a profitat de şansa primită, iar pe măsură ce a primit minute de joc au şi venit golurile.

Internaționalul român a înscris în premieră pentru campioana Olandei, golul de 2-0 cu Zwolle, în minutul 40. În minutul 67, a dat și o pasă de gol, la reușita lui Joey Veerman. Golul lui Denis a venit după o evoluţie bună, iar presa olandeză l-a lăudat din plin pe român.

“Este un jucător cu adevărat de calitate. A trebuit să aștepte ceva timp pentru șansa sa, deoarece Ruben van Bommel juca bine pe stânga, iar Ivan Perisic pe dreapta.

În tot ceea ce face, este un jucător de clasă internațională. Ceea ce face, o face bine. Are viteză și forță fizică. De asemenea, nu se teme să-și folosească viteza în profunzime, în loc să atace mingea. Mi-a plăcut să-l văd împotriva lui Leverkusen. Este un jucător cu adevărat excelent pentru PSV pe aripa dreaptă”, au scris olandezii de la fcupdate.nl.

Dennis Man a fost transferat la PSV pentru 8,5 milioane de euro. Italienii au anunţat că Parma ar urma să mai primească alte două milioane de euro drept bonusuri, în funcție de performanțele românului, dar şi ale clubului.