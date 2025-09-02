Un jucător de la națională, pe lista lui Edi Iordănescu la Legia! "Ținta" românului, după refuzul lui Ianis Hagi - Antena Sport

Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a dezvăluit că a mai încercat să transfere un jucător de la naţionala României, după ce varianta Ianis Hagi a picat. Este vorba despre Denis Drăguş, care evoluează la Eyupspor.
Edi Iordănescu a încercat să transfere şi un fotbalist de la o echipă de top din România, al cărui nume nu a dorit să îl dezvăluie. Toate aceste variante au picat în cele din urmă.
Edi Iordănescu l-a dorit şi pe Denis Drăguş la Legia Varşovia!
„Au mai fost discuţii cu Drăguş şi au mai fost discuţii cu un alt român care e la un club de tradiţie, de top 3. Nu pot să dau nume. Era winger.
(n.r.: Universitatea Craiova, Baiaram) Nu mă provoca. Nu era vorba de Baiaram. Aşteptările erau mari şi era greu să susţinem”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.
Aflat în prezent pe locul 12 în campionat cu Legia, Edi Iordănescu a precizat că îşi propune să câştige titlul în acest sezon. Fostul selecţioner al României a subliniat că, în cazul în care nu va lua titlul, se va gândi serios să părăsească formaţia poloneză, deşi are contract pe 2 ani cu Legia.
După 5 jocuri, Legia a acumulat doar 7 puncte în prima ligă poloneză. Liderul Wisla Plock are 16 puncte, dar din 7 meciuri disputate.
Legia Varşovia a obţinut dramatic calificarea în grupa de Conference League, după ce a învins-o în prelungirile manşei retur pe Hibernian. În tur, Legia a câştigat cu 2-1 în deplasare, dar la retur scoţienii au condus-o cu 3-1 pe formaţia lui Edi Iordănescu. Juergen Elitim a trimis-o pe Legia în prelungiri la retur, cu un gol marcat în minutul 90+3. În prelungiri, Rajovic a înscris, în minutul 98 şi a dus-o pe formaţia lui Edi Iordănescu în grupa principală de Conference League. Antrenorul român a precizat că obiectivul era participarea într-o grupă principală a unei competiţii europene cu Legia.