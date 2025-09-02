Un jucător de la națională, pe lista lui Edi Iordănescu la Legia! "Ținta" românului, după refuzul lui Ianis Hagi - Antena Sport

Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a dezvăluit că a mai încercat să transfere un jucător de la naţionala României, după ce varianta Ianis Hagi a picat. Este vorba despre Denis Drăguş, care evoluează la Eyupspor.

Edi Iordănescu a încercat să transfere şi un fotbalist de la o echipă de top din România, al cărui nume nu a dorit să îl dezvăluie. Toate aceste variante au picat în cele din urmă.

Edi Iordănescu l-a dorit şi pe Denis Drăguş la Legia Varşovia!

„Au mai fost discuţii cu Drăguş şi au mai fost discuţii cu un alt român care e la un club de tradiţie, de top 3. Nu pot să dau nume. Era winger.

(n.r.: Universitatea Craiova, Baiaram) Nu mă provoca. Nu era vorba de Baiaram. Aşteptările erau mari şi era greu să susţinem”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.

Aflat în prezent pe locul 12 în campionat cu Legia, Edi Iordănescu a precizat că îşi propune să câştige titlul în acest sezon. Fostul selecţioner al României a subliniat că, în cazul în care nu va lua titlul, se va gândi serios să părăsească formaţia poloneză, deşi are contract pe 2 ani cu Legia.