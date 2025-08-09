Victorie importantă pentru Interul lui Cristi Chivu! Italienii, revenire de senzaţie în meciul cu AS Monaco - Antena Sport

Inter Milano, echipa pregătită de către Cristi Chivu, a obţinut o victorie mare înaintea primului meci al sezonului din Serie A. Italienii s-au impus în partida de pregătire contra celor de la AS Monaco. A fosst o victorie obţinută cu greu, după ce formaţia de pe Giuseppe Meazza a întors scorul.

Cristi Chivu a reuşit să obţină a cincea victorie de când a fost instalat pe banca celor de la Inter Milano. A învins-o, într-o partidă amicală pe AS Monaco, scor 2-1.

Cristi Chivu, victorie importantă pe banca celor de la Parma

A fost o repetiţie importantă pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea debutului în noua ediţie din Serie A. Cei de la Inter Milano au jucat în zece oameni din minutul 36. Atunci, Hakan Calhanoglu a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Monegascii au deschis foarte repede scorul în partida disputată pe propriul teren. Au marcat încă din minutul 2, când Akliouche a înscris din pasa lui Mika Biereth. Egalarea a venit însă în repriza secundă, când Barella i-a pasat decisiv lui Lautaro Martinez, care a înscris în minutul 60.

Şase minute mai târziu, Chivu a efectuat şapte schimbări. Apoi, în minutul 77 a mai aruncat în luptă alţi trei jucători. Golul victoriei lui Inter a fost marcat de Ange-Yoan Bonny, minutul 80.

Astfel, AS Monaco – Inter Milano s-a terminat 1-2, deşi gazdele au dominat. Au avut 23 de şuturi la poartă, faţă de 14, şi 7 pe poartă, în timp ce Inter a avut doar 4. Monegascii, care au fost primii şi la posesie, cu 61%, au lovit şi bara, în două rânduri.