Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85
VIDEO

Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 22:08

Comentarii
Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85

Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul victoriei cu Austria / Sport Pictures

Virgil Ghiță a reuşit un nou meci bun pentru formaţia lui Hannover, în liga secundă din Germania. În meciul dintre Elversberg și Hannover, românul a reuşit să puncteze decisiv, în minutul 85, şi să aducă un punct pentru formaţia lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golul marcat de Ghiţă a fost o copie a celui reuşit în România – Austria. La o fază fixă, Virgil Ghiță s-a înălțat perfect, și a lovit puternic cu capul mingea centrată de neamțul Enzo Leopold. Vezi AICI reuşita.

Virgil Ghiţă, despre golul cu Austria

Virgil Ghiţă a declarat după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră. “Este un gol aparte, e una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea de fotbalist. Am văzut mingea la Ianis şi avem o conexiune aparte. Am avut şi noroc. Cred că am făcut un meci foarte bun, unul dintre cele mai bune făcute de noi. Golul trebuia să vină mai devreme, dar victoriile astea sunt mai dulci”, a spus el atunci.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto
Fanatik.ro
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto
0:01 1 nov.
“Trebuie să mai merg pe la biserică” Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a “câinilor”
23:55
LIVE VIDEOSporting – Alverca se joacă ACUM. Campioana vrea să urce pe primul loc
23:54
Andrei Nicolescu: “Am câştigat mai mult decât un meci, am câştigat mentalitate!”
23:41
Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns
23:28
“Un meci nebun” Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a “câinilor” cu CFR! Ce a spus de Cîrjan
23:13
Camora, moment de sinceritate după Dinamo-CFR, 2-1: “Suntem slabi, slabi, ăsta e adevărul! E complicat”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 5 E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa 6 Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului