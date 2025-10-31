Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85 - Antena Sport

Virgil Ghiță a reuşit un nou meci bun pentru formaţia lui Hannover, în liga secundă din Germania. În meciul dintre Elversberg și Hannover, românul a reuşit să puncteze decisiv, în minutul 85, şi să aducă un punct pentru formaţia lui.
Golul marcat de Ghiţă a fost o copie a celui reuşit în România – Austria. La o fază fixă, Virgil Ghiță s-a înălțat perfect, și a lovit puternic cu capul mingea centrată de neamțul Enzo Leopold. Vezi AICI reuşita.
Virgil Ghiţă, despre golul cu Austria
Virgil Ghiţă a declarat după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră. “Este un gol aparte, e una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea de fotbalist. Am văzut mingea la Ianis şi avem o conexiune aparte. Am avut şi noroc. Cred că am făcut un meci foarte bun, unul dintre cele mai bune făcute de noi. Golul trebuia să vină mai devreme, dar victoriile astea sunt mai dulci”, a spus el atunci.
- Dennis Man, cel mai bun în PSV-Sittard, 5-2. Ce notă a primit
- Dennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie
- Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”
- Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România!
- Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute