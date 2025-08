Cătălin Cîrjan, dezvăluiri după derby! Cum a bătut-o Dinamo pe FCSB: "E o seară minunată" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan era în culmea fericirii după Derby De România, Dinamo-FCSB 4-3. Căpitanul dinamovist spune că a fost o seară minunată şi le promite fanilor noi victorii în Liga 1. Asta după un start de sezon foarte slab în care echipa sa avea douar două puncte după primele 3 etape.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit cum a bătut-o Dinamo pe FCSB în Derby de România. Spune că echipa sa a arătat caracter în faţa marii rivale din Liga 1.

Cătălin Cîrjan, promisiune pentru fanii lui Dinamo

Cătălin Cîrjan nu vrea ca Dinamo să se oprească aici. Speră ca victoria contra celor de la FCSB să aducă şi alte victorii. “O atmosferă incredibilă. Aşteptăm de foarte mult timp victoria. E o seară minunată, nu am cuvinte, dar trebuie să continuăm tot aşa. Nu ştiu ce a fost în vestiar, nu am prins bucuria. a fost un derby spectaculos. Am dominat, am arătat caracter. Suntem o echipă foarte bună şi trebuie să continuăm aşa. Nu am înceut campionatul cum trebuia, dar de acum trebuie să strângem victorii şi puncte. Aveam nevoie şi de această victorie, de această validare. A fost vorba de dorinţă, voiam să întoarcem lucrurile”, a spus Cîrjan, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Cîrjan a vorbit şi despre plecare lui Dennis Politic la FCSB. “A fost un pic ciudat. Anul trecut era cu noi Dennis Politic, dar nu vreau să spun mai mult. În seara asta mă bucur cu băieţii şi de mâine o luăm de la capăt”, a mai spus Cîrjan.

Alexandru Musi a transmis mesaj de pe teren după Dinamo – FCSB 4-3

