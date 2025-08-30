Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial

Home | Fotbal | Fotbal intern | Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial

Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 18:53

Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial

Cristi Bălgrădean a semnat un nou contract! Portarul ajuns la 37 de ani își continuă cariera la o echipă din Liga a 3-a.

Este vorba despre Sănătatea Cluj, echipă care și-a asigurat locul în grupele Cupei României! Ardelenii au produs o surpriză uriașă în play-off și au eliminat-o pe Unirea Slobozia, la loviturile de departajare.

Cristi Bălgrădean a semnat cu Sănătatea Cluj și va juca în grupele Cupei României

În această perioadă de mercato, Cristi Bălgrădean s-a despărțit de Unirea Alba Iulia. Acum, portarul a decis să își continue cariera la Sănătatea Cluj.

Oficialii echipei ardelene au anunțat transferul lui Cristi Bălgrădean prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

„Bine ai venit, Cristi Bălgrădean! Portarul în vârstă de 37 de ani a ajuns la un acord cu echipa noastră, urmând să îmbrace tricoul viruşilor verzi în perioada următoare!

Pufi a evoluat unele dintre cele mai importante echipe din România: Dinamo Bucureşti, FCSB, CFR Cluj, CSU Craiova sau FC Braşov”, au notat oficialii de la Sănătatea Cluj.

1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
