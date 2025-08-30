Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial - Antena Sport

Cristi Bălgrădean a semnat un nou contract! Portarul ajuns la 37 de ani își continuă cariera la o echipă din Liga a 3-a.
Este vorba despre Sănătatea Cluj, echipă care și-a asigurat locul în grupele Cupei României! Ardelenii au produs o surpriză uriașă în play-off și au eliminat-o pe Unirea Slobozia, la loviturile de departajare.
Cristi Bălgrădean a semnat cu Sănătatea Cluj și va juca în grupele Cupei României
În această perioadă de mercato, Cristi Bălgrădean s-a despărțit de Unirea Alba Iulia. Acum, portarul a decis să își continue cariera la Sănătatea Cluj.
Oficialii echipei ardelene au anunțat transferul lui Cristi Bălgrădean prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.
„Bine ai venit, Cristi Bălgrădean! Portarul în vârstă de 37 de ani a ajuns la un acord cu echipa noastră, urmând să îmbrace tricoul viruşilor verzi în perioada următoare!
Pufi a evoluat unele dintre cele mai importante echipe din România: Dinamo Bucureşti, FCSB, CFR Cluj, CSU Craiova sau FC Braşov”, au notat oficialii de la Sănătatea Cluj.
