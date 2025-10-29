Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site - Antena Sport

Oamenii care administrează site-ul UEFA au operat o nouă schimbare pe site care cu siguranță va lansa o nouă intrigă din privința disptuei dintre FCSB și Steaua. După ce zielele trecute au deposedat clubul lui Gigi Becali de trofeul din 1986 și l-au trecut în dreptul “militarilor”, acum formația Ministerului Apărării Naționale are de suferit.

Pe aplicația de mobil a UCL care este replica exactă a site-ului, pagina dedicată finalei din 1986 nu mai poate fi accesată, pentru că nu mai este disponibilă utilizatorilor. Un aspect interesant este acela că nu doar ultimul act în urma căruia Steaua și-a adjudecat trofeul lipsește, ci și altele.

Haos în aplicația și site-ul UEFA

Utilizatorii aplicației UEFA care accesează secțiunea “History (n.r. istorie)”, după care subcategoria “Overview (n.r. general)”, vor observa că Steaua lipsește din succesiunea de sezoane în care apar fiecare stagiune și clubul care a câștigat trofeul în acel an. În mod bizar, nu doar reușita roș-albaștrilor e ștearsă, ci și a altor cluburi care nu au probleme de niciun fel, precum:

Chelsea (2012)

Man. United (2008)

Liverpool (2005)

AC Milan (2004)

Bayern Munchen (2001)

Astfel, ținând cont de multitudinea de greșeli, este posibil să existe o eroare în aplicația competiției. Același lucru se întâmplă și atunci când utilizatorii acesează subcategoria “finale”, unde finala Stelei din 1986 lipsește. În schimb, ultimul act din 1989, atunci când “militarii” au fost învinși de AC Milan, figurează în aplicație.

Pe site-ul oficial al competiției, în varianta de browser, finalele și câștigătoarele apar conform istoriei, însă problemele nu sunt lipsite. La secțiunea “cluburi” din cadrul paginii dedicate finalei de la Sevilla figurează FCSB, alături de sigla echipei lui Gigi Becali. Cu toate acestea, cine dă click pe secțiunea “general” va vedea că apare emblema Stelei.