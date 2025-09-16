Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat - Antena Sport

Romario Benzar (33 ani) a semnat cu Poli Timişoara pe un an de zile, cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat, marţi, clubul bănăţean.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zvonurile legate de mutarea fundașului apăruseră de câteva zile, iar acum totul a devenit oficial.

Benzar a ajuns în liga a treia

“Benzar s-a născut pe 26 martie 1992, la Timişoara. A fost internațional de juniori U17, U19 şi U21. La prima reprezentativă are 19 selecţii (2 assist-uri).

A crescut la LPS Banatul şi FC Viitorul Constanţa. La seniori a evoluat pentru Viitorul, FCSB, Lecce, Perugia, FCV Farul, UTA şi FC Botoşani.

Are în total 273 de meciuri la nivelul Ligii 1 şi nouă goluri marcate (31 assist-uri), la care se adaugă 13 partide în cupele europene (în preliminariile şi grupele Europa League şi preliminariile Ligii Campionilor).