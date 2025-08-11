Verdict dur după înfrângerea celor de la FCSB! Campioana a comis-o şi cu Unirea Slobozia: "Presiune mare" - Antena Sport

Campioana FCSB continuă să facă paşi greşiţi în Liga 1. După ce a revenit de la 0-2 şi a câştigat cu 3-2 în faţa celor de la Drita prima manşă a turului trei preliminar din Europa League, campioana a comis-o din nou. Elevii lui Elias Chaaralambous au pierdut în Ghencea, scor 0-1, contra celor de la Unirea Slobozia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB continuă să fie în criză, în campionat. Fostul mare stelist, Ilie Dumitrescu ştie de ce campioana a ajuns într-o asemenea situaţie. Raul Rotund, jucătorul împrumutat de Dinnamo la ialomiţeni, a marcat singurul gol al partidei, în minutul 35.

Ilie Dumitrescu a identificat cauzele crizei de la FCSB

Fostul mare jucător al echipei naţionale, Ilie Dumitrescu ştie de ce campioana e mai aproape de retrogradare decât de locurile fruntaşe din Liga 1. Spune că presiunea este cea care apasă acum pe umerii jucătorilor lui Elias Charalambous, conform digisport.ro. ”Echipa a avut o exprimare mai bună în partea a doua. A intrat foarte bine Cisotti, a intrat bine Bîrligea, a intrat Edjouma, la fel Miculescu. O singură ocazie, dacă se materializa, atunci jocul se schimba complet.

A fost o presiune mare. De fapt, presiunea apare când echipa e condusă. Jucătorii nu mai au aceeași liniște ca în sezonul trecut.

Este clar că au nevoie de o reacție, de o calificare. Schimbările au adus un plus.