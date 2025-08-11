Verdict dur după înfrângerea celor de la FCSB! Campioana a comis-o şi cu Unirea Slobozia: "Presiune mare" - Antena Sport

Închide meniul
Verdict dur după înfrângerea celor de la FCSB! Campioana a comis-o şi cu Unirea Slobozia: “Presiune mare”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 8:36

Florin Tănase, în FCSB - Unirea Slobozia 0-1/ Sport Pictures

Campioana FCSB continuă să facă paşi greşiţi în Liga 1. După ce a revenit de la 0-2 şi a câştigat cu 3-2 în faţa celor de la Drita prima manşă a turului trei preliminar din Europa League, campioana a comis-o din nou. Elevii lui Elias Chaaralambous au pierdut în Ghencea, scor 0-1, contra celor de la Unirea Slobozia.

FCSB continuă să fie în criză, în campionat. Fostul mare stelist, Ilie Dumitrescu ştie de ce campioana a ajuns într-o asemenea situaţie. Raul Rotund, jucătorul împrumutat de Dinnamo la ialomiţeni, a marcat singurul gol al partidei, în minutul 35.

Ilie Dumitrescu a identificat cauzele crizei de la FCSB

Fostul mare jucător al echipei naţionale, Ilie Dumitrescu ştie de ce campioana e mai aproape de retrogradare decât de locurile fruntaşe din Liga 1. Spune că presiunea este cea care apasă acum pe umerii jucătorilor lui Elias Charalambous, conform digisport.ro. ”Echipa a avut o exprimare mai bună în partea a doua. A intrat foarte bine Cisotti, a intrat bine Bîrligea, a intrat Edjouma, la fel Miculescu. O singură ocazie, dacă se materializa, atunci jocul se schimba complet.

A fost o presiune mare. De fapt, presiunea apare când echipa e condusă. Jucătorii nu mai au aceeași liniște ca în sezonul trecut.

Este clar că au nevoie de o reacție, de o calificare. Schimbările au adus un plus.

Este o presiune, care trebuie gestionată, dar este o presiune mare. Este pentru prima dată când văd echipa în situația asta”, a spus Ilie Dumitrescu.

Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut ruşinos cu Unirea Slobozia

Deşi a fost aproape de o plecare de la FCSB, Malcom Edjouma a fost remarcat de Gigi Becali după prestaţia din meciul pierdut cu Unirea Slobozia. Francezul a fost trimis în teren în minutul 56, în locul lui Octavian Popescu.

“Singurul jucător căruia nu am niciodată ce să-i reproşez este Cisotti. Nici lui Bîrligea nu am ce să-i reproşez. Bine, nici lui Edjouma nu am ce să-i reproşez. A intrat bine”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.

