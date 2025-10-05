Sevilla - Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty - Antena Sport

Închide meniul
Sevilla – Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 19:22

Sevilla - Barcelona / Getty Images

Barcelona a suferit duminică primul eșec al sezonului din campionatul Spaniei. La câteva zile după înfrângerea cu Paris Saint Germain, din Liga Campionilor, echipa lui Hansi Flick a fost învinsă de Sevilla, în cadrul etapei cu numărul 8.

Robert Lewandowski a avut șansa de a-și băga echipa în meci, la scorul de 2-1 în favoarea gazdelor, dar a irosit o lovitură de la 11 metri, în minutul 76.

Barcelona, două înfrângeri într-o săptămână

La câteva zile după înfrângerea cu Paris Saint Germain, din UEFA Champions League, a venit și primul eșec în campionat pentru Barcelona. Campioana Spaniei a pierdut în deplasarea de la Sevilla, asta deși a avut șansa de a reveni în meci.

Sevilla a preluat conducerea jocului în minutul 13, când Alexis Sanchez, fostul jucător al catalanilor, a deschis scorul din lovitură de la 11 metri. Romero a majorat avantajul gazdelor, însă scorul pauzei a fost stabilit de Marcus Rasfhford.

Fotbalistul împrumutat de la Manchester United a înscris superb din centrarea lui Pedri, gol care a permis campioanei en-titre să revină în joc în repriza a doua.

Penalty ratat în repriza a doua

Din păcate, nu a fost așa. Cu toate că a avut mai multe ocazii de a restabili egalitatea, Barcelona a pierdut. Robert Lewandowski a avut șansa golului de 2-2, însă a ratat un penalty în minutul 76. Mai mult decât atât, Sevilla a mai punctat de două ori până la final.

Carmona a dus scorul la 3-1 în minutul 90, după un contraatac al andaluzilor, iar rezultatul final a fost stabilit în al șaselea minut de prelungire. Reușita i-a aparținut lui Akor Adams.

1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
