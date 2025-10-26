Decizia majoră luată de Real Madrid cu câteva ore înaintea derby-ului cu marea rivală, Barcelona! - Antena Sport

Conducerea clubului Real Madrid a decis ca stadionul Santiago Bernabeu să fie complet închis la derby-ul cu FC Barcelona, care se va disputa duminică, de la ora 17:15. Acoperişul stadionului Santiago Bernabeu va fi închis, ceea ce va face ca atmosfera să fie una de “infern” pentru Barca.
Fanii lui Real Madrid i-au promis deja răzbunare lui Lamine Yamal (18 ani), după ce tânărul star al Barcelonei a declarat despre marea rivală a catalanilor că “fură”.
Real Madrid a fost învinsă de Barcelona în ultimele meciuri, dar e favorită în duelul de duminică
Barcelona s-a impus în ultimele derby-uri disputate cu Real Madrid, dar echipa antrenată de Xabi Alonso e favorită înaintea El Clasico. Real e lider în LaLiga, cu 24 de puncte, fiind urmată de Barca, care are 22 de puncte. Ambele echipe au disputat 9 meciuri în acest sezon de LaLiga.
Barca nu poate conta la derby-ul cu Real pe Raphinha, Gavi, Joan Garcia şi Robert Lewansowski, toţi fiind accidentaţi. Nici portarul ter Stegen nu e disponibil, în poarta Barcei urmând să fie Szczesny. La Real Madrid absenţi sunt David Alaba şi Rudiger.
Real Madrid: Courtois – Carreras, F. Garcia, Eder Militao, Alexander-Arnold – Vinicius Junior, Valverde , Tchouameni, Diaz, Bellingham – Mbappe Antrenor: Xabi Alonso
FC Barcelona: Szczesny – Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde – Pedri, Casado, Lopez, Fernandez, Lamine Yamal – Rashford Antrenor: Hansi Flick
Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali
Starul Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani), le-a transmis un mesaj direct celor de la Real Madrid, după ce a “aprins” spiritele înainte de El Clasico, acuzând-o pe marea rivală a Barcei că “fură”.
Lamine Yamal a postat un videoclip şi o fotografie la Story, continuând duelul de la distanţă cu Real Madrid. Real Madrid – Barcelona, El Clasico, se dispută duminică, de la ora 17:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
„Un jucător care vine din cartier nu concurează pentru faimă. Concurează pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor, joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată. Adevărata presiune nu este pe stadion, este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și, când marchează, nu sărbătorește din ego. Sărbătorește pentru că știe că acel gol poate schimba totul. Pentru el, pentru fanii săi și pentru cartierul său”, a fost mesajul transmis de Yamal în clipul video. Clipul se încheie cu un mesaj pentru fanii lui Real, care i-au pregătit un “infern” pe Santiago Bernabeu: „Mi-am lăsat frica în Mataró cu mult timp în urmă”.
Pe lângă clipul video, Yamal a postat şi o fotografie cu el de la unul dintre meciurile cu Real Madrid, atunci când fanii marii rivale a Barcei îl huiduiau.
Lamine Yamal a declanşat, recent, un scandal cu Real Madrid. “Fură, se plâng…”, a declarat tânărul jucător spaniol despre rivalii de la Real Madrid.
