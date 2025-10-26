Decizia majoră luată de Real Madrid cu câteva ore înaintea derby-ului cu marea rivală, Barcelona! - Antena Sport

Conducerea clubului Real Madrid a decis ca stadionul Santiago Bernabeu să fie complet închis la derby-ul cu FC Barcelona, care se va disputa duminică, de la ora 17:15. Acoperişul stadionului Santiago Bernabeu va fi închis, ceea ce va face ca atmosfera să fie una de “infern” pentru Barca.

Fanii lui Real Madrid i-au promis deja răzbunare lui Lamine Yamal (18 ani), după ce tânărul star al Barcelonei a declarat despre marea rivală a catalanilor că “fură”.

Real Madrid a fost învinsă de Barcelona în ultimele meciuri, dar e favorită în duelul de duminică

Barcelona s-a impus în ultimele derby-uri disputate cu Real Madrid, dar echipa antrenată de Xabi Alonso e favorită înaintea El Clasico. Real e lider în LaLiga, cu 24 de puncte, fiind urmată de Barca, care are 22 de puncte. Ambele echipe au disputat 9 meciuri în acest sezon de LaLiga.

Barca nu poate conta la derby-ul cu Real pe Raphinha, Gavi, Joan Garcia şi Robert Lewansowski, toţi fiind accidentaţi. Nici portarul ter Stegen nu e disponibil, în poarta Barcei urmând să fie Szczesny. La Real Madrid absenţi sunt David Alaba şi Rudiger.

Real Madrid: Courtois – Carreras, F. Garcia, Eder Militao, Alexander-Arnold – Vinicius Junior, Valverde , Tchouameni, Diaz, Bellingham – Mbappe Antrenor: Xabi Alonso