Lamine Yamal a "încins" iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că "fură"! Mesajul pentru marii rivali - Antena Sport

Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 10:24

Lamine Yamal a încins iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că fură! Mesajul pentru marii rivali

Lamine Yamal și Vinicius, într-un meci dintre Real Madrid și Barcelona / Profimedia Images

Starul Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani), le-a transmis un mesaj direct celor de la Real Madrid, după ce a “aprins” spiritele înainte de El Clasico, acuzând-o pe marea rivală a Barcei că “fură”.

Lamine Yamal a postat un videoclip şi o fotografie la Story, continuând duelul de la distanţă cu Real Madrid. Real Madrid – Barcelona, El Clasico, se dispută duminică, de la ora 17:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Lamine Yamal nu se teme de “infernul” de pe Santiago Bernabeu: “Mi-am lăsat frica în Mataró cu mult timp în urmă”

Un jucător care vine din cartier nu concurează pentru faimă. Concurează pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor, joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată. Adevărata presiune nu este pe stadion, este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și, când marchează, nu sărbătorește din ego. Sărbătorește pentru că știe că acel gol poate schimba totul. Pentru el, pentru fanii săi și pentru cartierul său”, a fost mesajul transmis de Yamal în clipul video. Clipul se încheie cu un mesaj pentru fanii lui Real, care i-au pregătit un “infern” pe Santiago Bernabeu: „Mi-am lăsat frica în Mataró cu mult timp în urmă”.

Pe lângă clipul video, Yamal a postat şi o fotografie cu el de la unul dintre meciurile cu Real Madrid, atunci când fanii marii rivale a Barcei îl huiduiau.

Lamine Yamal a declanşat, recent, un scandal cu Real Madrid. “Fură, se plâng…”, a declarat tânărul jucător spaniol despre rivalii de la Real Madrid.

