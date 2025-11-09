Diego Simeone a răbufnit la adresa unui arbitru. "Săgeată" către rivala Real: "Lui Vinicius nu i-ai fi dat asta" - Antena Sport

Diego Simeone a avut o criză de nervi pe finalul meciului din La Liga dintre Atletico Madrid și Levante. Centralul Gil Manzano i-a acordat un cartonaș galben unuia dintre jucătorii “rojiblanco”, iar tehnicianului de pe Wanda Metropolitano nu i-a venit să creadă, reproșându-i arbitrului că nu ar fi luat aceeași decizie dacă ar fi fost vorba de starul rivalei Real Madrid, Vinicius.

Duelul din campionat dintre Atletico Madrid și Levante a fost marcat de un moment tensionat care l-a avut în centrul atenției pe “Cholo” Simeone. Antrenorul formației din capitala Spaniei a protestat vehement o decizie a centralului Gil Manzano, care a contestat un “galben” primit de elevul său.

Simeone, protest cu “înțepături” spre Real Madrid

Camerele de luat vederi au surprins cuvânt cu cuvânt ce a spus Simeone, potrivit celor de la Movistar. Simeone a rămas stupefiat după ce unul dintre jucătorii săi sancționați și a făcut aluzie la discuțiile legate de cum arbitrii o avantajează pe Real Madrid, spunând că Vinicius n-ar fi primit “galben” pentru cele întâmplate.

“Hei, pentru ce fluieri!? Hei, calmează-te! Calmează-te! Un cartonaș galben pentru asta!? Lu Vinicius nu i-ai fi dat cartonaș galben! Lui Vinicius nu i-ai fi dat cartonaș galben“, a spus Simeone, potrivit marca.com.

🚨 Diego Simeone to Gil Manzano: “HEY, what are you calling there? Calm down, calm down! A yellow for THAT? You don’t book Vinicius [for the same].”@MovistarFutbol pic.twitter.com/YmqmVC2yu8

