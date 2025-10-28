"Florentino Perez îl va vinde". Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid - Antena Sport

Vinicius se află în centrul unor tensiuni la Real Madrid, iar ultimul episod care a arătat acest lucru a fost ieșirea nervoasă de la El Clasico, atunci când a fost schimbat de Xabi Alonso și a avut o criză de nervi. Situația brazilianului a fost analizată de Christophe Dugarry, fostul campion mondial și european, iar francezul ajuns la 53 de ani s-a arătat convins că sud-americanul va fi în cele din urmă vândut de Florentino Perez.

Fotbalistul lui Real Madrid a fost aspru criticat de fostul internațional pentru caracterul său și pentru atitudinea pe care o afișează pe teren. În plus, Dugarry a vorbit și despre cum randamentul lui Vinicius a scăzut în ultimele sezoane, făcând referire probabil la stagiunea trecută.

Dugarry nu îl mai vede pe Vinicius la Real: “Pleacă”

Pe de altă parte, campionul mondial din 1998 nu s-a ferit să îl laude pe Kylian Mbappe, pe care îl consideră opus față de celălalt superstar din ofensiva lui Xabi Alonso. Vinicius a fost însă cerut afară de Dugarry în timpul unei intervenții pentru RMC Sport.

“Ador jocul lui Mbappe, atât atitudinea, cât și comportamentul său. Spre deosebire de cum e Vinicius, care e insuportabil. Mereu se plânge de arbitru, de adversari.

Mereu întărâtă publicul de parcă e într-o arenă, după care își insultă antrenorul. Poți să fii dezamăgit, dar asta merge prea departe.