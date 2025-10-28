"Florentino Perez îl va vinde". Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
“Florentino Perez îl va vinde”. Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 21:29

Comentarii
Florentino Perez îl va vinde. Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid

Vinicius, în timpul meciului dintre Real și Barcelona / Profimedia

Vinicius se află în centrul unor tensiuni la Real Madrid, iar ultimul episod care a arătat acest lucru a fost ieșirea nervoasă de la El Clasico, atunci când a fost schimbat de Xabi Alonso și a avut o criză de nervi. Situația brazilianului a fost analizată de Christophe Dugarry, fostul campion mondial și european, iar francezul ajuns la 53 de ani s-a arătat convins că sud-americanul va fi în cele din urmă vândut de Florentino Perez.

Fotbalistul lui Real Madrid a fost aspru criticat de fostul internațional pentru caracterul său și pentru atitudinea pe care o afișează pe teren. În plus, Dugarry a vorbit și despre cum randamentul lui Vinicius a scăzut în ultimele sezoane, făcând referire probabil la stagiunea trecută.

Dugarry nu îl mai vede pe Vinicius la Real: “Pleacă”

Pe de altă parte, campionul mondial din 1998 nu s-a ferit să îl laude pe Kylian Mbappe, pe care îl consideră opus față de celălalt superstar din ofensiva lui Xabi Alonso. Vinicius a fost însă cerut afară de Dugarry în timpul unei intervenții pentru RMC Sport.

Ador jocul lui Mbappe, atât atitudinea, cât și comportamentul său. Spre deosebire de cum e Vinicius, care e insuportabil. Mereu se plânge de arbitru, de adversari.

Mereu întărâtă publicul de parcă e într-o arenă, după care își insultă antrenorul. Poți să fii dezamăgit, dar asta merge prea departe.

Pleacă, prestațiile tale nu sunt la nivelul așteptărilor. Mă irită, plânge mereu, mereu are ceva de comentat. E departe de nivelul din sezoanele precedente. Florentino Perez îl va vinde“, a spus Christophe Dugarry, potrivit mundodeportivo.com.

În acest sezon, Vinicius pare că și-a găsit forma, având cinci goluri și patru pase decisive în 13 meciuri. Cu toate acestea, brazilianul a fost asociat cu o posibilă plecare din cauza tensiunilor formate la nivelul clubului care îl vizează și pe el.

Comentarii


