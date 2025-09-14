Ionuţ Radu, cel mai bun jucător de la Celta în remiza cu Girona! Ce notă a primit portarul român - Antena Sport

Ionuţ Radu a făcut o nouă partidă bună la Celta Vigo. Echipa internaţionalului român a remizat în meciul din etapa a patra din La Liga, contra celor de la Girona, scor 1-1,
Vanat l-a învins pe Ionuţ Radu şi a deschis scorul în minutul 12 al partidei. Punctul a fost obţinut de Celta Vigo în minutul 90+2, atunci când Iglesias a înscris dintr-o lovitură de la 11 metri.
Ionuţ Radu, cea mai bună notă de la Celta Vigo în remiza cu Girona
Chiar dacă a primit un gol în minutul 12, Ionuţ Radu a primit nota 7,6 din partea celor de la sofascore.com. Portarul român a avut şapte intervenţii decisive, şase dintre acestea fiind şuturi din interiorul careului.
De altfel, singurul jucător din meciul Celta Vigo – Girona care a primit o notă mai mare decât cea a portarului român a fost portarul oasepţilor, Gaazzaniga, cel care a primit nota 7,9.
Celta Vigo a ajuns la patru meciuri egale din cinci etape şi este pe 14, cu 4 puncte. Girona a obţinut primul ei punct, din doar patru meciuri jucate, şi e penultima în clasament.
- 2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ionuţ Radu, potrivit transfermarkt.com
- Inter, Avellino, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre, Bournemouth, Venezia şi Celta Vigo sunt echipele pentru care a evoluat Ionuţ Radu
