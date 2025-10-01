Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii - Antena Sport

Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, a pierdut meciul de campionat de duminică, de pe terenul lui Elche, scor 1-2, dar portarul român a avut o nouă prestaţie foarte bună.
În meciul din etapa cu numărul 7, Ionuţ Radu a apărat şi un penalty. Chiar dacă nu a reuşit să îşi ajute echipa să câştige, prestaţia românului a fost apreciată.
Ionuţ Radu, alături de nume mari în echipa lunii septembrie din La Liga
De altfel, Ionuţ Radu a avut prestaţii bune în poarta celor de la Celta Vigo pe toată durata lunii septembrie. Specialiştii de la whoscored.com au ţinut cont de acest lucru şi l-au desemnat cel mai bun portar al lunii septembrie din La Liga.
Internaţionalul român, care se află în lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru meciurile naţionalei României din luna octombrie cu Moldova şi Austria se află în echipa lunii alături de nume uriaşe ale campionatului spaniol.
Concret, în afară de Julian Alvarez, starul celor de la Atletico Madrid, şi a lui Ionuţ Radu, jucător legitimat la Celta Vigo, echipa ideală a lunii septembrie este formată numai din jucători de la Barcelona şi Real Madrid, în ochii celor de la whoscored.com.
Echipa lunii septembrie în La Liga
- Radu – Garcia, Militao, Cubarsi, Martin – Guler, Lopez, Pedri, Vinicius – Mbappe, Alvarez
2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ionuţ Radu, potrivit transfermarkt.com.
