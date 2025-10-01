Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii

Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii

Publicat: 1 octombrie 2025, 20:50

Comentarii
Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii

Ionuţ Radu / Profimedia

Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, a pierdut meciul de campionat de duminică, de pe terenul lui Elche, scor 1-2, dar portarul român a avut o nouă prestaţie foarte bună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În meciul din etapa cu numărul 7, Ionuţ Radu a apărat şi un penalty. Chiar dacă nu a reuşit să îşi ajute echipa să câştige, prestaţia românului a fost apreciată.

Ionuţ Radu, alături de nume mari în echipa lunii septembrie din La Liga

De altfel, Ionuţ Radu a avut prestaţii bune în poarta celor de la Celta Vigo pe toată durata lunii septembrie. Specialiştii de la whoscored.com au ţinut cont de acest lucru şi l-au desemnat cel mai bun portar al lunii septembrie din La Liga.

Internaţionalul român, care se află în lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru meciurile naţionalei României din luna octombrie cu Moldova şi Austria se află în echipa lunii alături de nume uriaşe ale campionatului spaniol.

Concret, în afară de Julian Alvarez, starul celor de la Atletico Madrid, şi a lui Ionuţ Radu, jucător legitimat la Celta Vigo, echipa ideală a lunii septembrie este formată numai din jucători de la Barcelona şi Real Madrid, în ochii celor de la whoscored.com.

Reclamă
Reclamă

Echipa lunii septembrie în La Liga

  • Radu – Garcia, Militao, Cubarsi, Martin – Guler, Lopez, Pedri, Vinicius – Mbappe, Alvarez

2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ionuţ Radu, potrivit transfermarkt.com.

Cine e bărbatul care voia să arunce în aer Oktoberfest. Şi-a ucis tatăl, i-a incendiat casa, apoi s-a sinucisCine e bărbatul care voia să arunce în aer Oktoberfest. Şi-a ucis tatăl, i-a incendiat casa, apoi s-a sinucis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Observator
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
Fanatik.ro
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
20:30
LIVE SCORERoyale Union SG – Newcastle 0-2. Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00), capul de afiş al serii de Champions League
20:19
VIDEOViolențe pe străzile din Napoli, înaintea meciului cu Sporting Lisabona! Conflicte sângeroase între suporteri
19:37
Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild
19:36
Bogdan Racovițan nu se teme de Baiaram, înaintea meciului din Conference League: „Îl aștept pe teren”
19:28
Dan Şucu bagă mâna în buzunar înainte de Dumbrăviţa – Rapid! Ce va plăti patronul giuleştenilor
19:06
Rapid – CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 5 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 6 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”