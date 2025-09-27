Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a marcat în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șaptea din La Liga. Starul francez de 26 de ani a ajuns la cifre fabuloase în acest sezon.
După ce Robin Le Normand a deschis scorul în minutul 14, cu o lovitură de cap din centrarea excelentă a lui Giuliano Simeone, Kylian Mbappe a egalat în minutul 25.
Starul francez a preluat o pasă de la Arda Guler și a șutat puternic la colțul lung, din interiorul careului. Oblak nu a avut nicio șansă în fața execuției acestuia.
Kylian Mbappe a ajuns la nu mai puțin de zece goluri marcate la Real Madrid, în acest sezon, în toate competițiile. În șase etape disputate de campionat, francezul a înscris opt goluri, singurul meci în care nu a marcat fiind cel cu Mallorca, din etapa a treia.
Totodată, Mbappe a marcat și două goluri pentru Franța, la începutul acestei luni. El a punctat în partidele cu Ucraina și cu Islanda din preliminariile World Cup 2026.
Pe lângă cele 12 goluri marcate de la startul sezonului, Kylian Mbappe și-a trecut în cont și două pase decisive, una la Real Madrid și una la naționala Franței.
În luna septembrie, Kylian Mbappe s-a aflat în formă maximă. Francezul a reușit să înscrie în fiecare meci jucat fie cu Real Madrid, fie cu naționala Franței, indiferent de competiție.
Kylian Mbappé has scored in every game for club and country in September:
⚽ vs. Ukraine
⚽🅰️ vs. Iceland
⚽🅰️ vs. Real Sociedad
⚽⚽ vs. Marseille
⚽ vs. Espanyol
⚽⚽ vs. Levante
⚽️ vs. Atletico
His 10th goal of the season across all comps for Los Blancos. pic.twitter.com/iBMkqdRFxd
— Squawka (@Squawka) September 27, 2025
Înaintea derby-ului cu Atletico Madrid, Real Madrid era lider în La Liga, cu maximum de puncte după șase meciuri jucate. De cealaltă parte, madrilenii lui Diego Simeone ocupau locul nouă, cu doar nouă puncte acumulate.
Echipele de start la Atletico Madrid – Real Madrid:
Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko- Giuliano, Barrios, Koke, Nico Gonzalez – Julian, Sorloth.
Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Valverde – Bellingham, Guler, Vinicius – Mbappe.
