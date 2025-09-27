Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a marcat în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șaptea din La Liga. Starul francez de 26 de ani a ajuns la cifre fabuloase în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Robin Le Normand a deschis scorul în minutul 14, cu o lovitură de cap din centrarea excelentă a lui Giuliano Simeone, Kylian Mbappe a egalat în minutul 25.

Kylian Mbappe a marcat în Atletico Madrid – Real Madrid și a ajuns la cifre fabuloase

Starul francez a preluat o pasă de la Arda Guler și a șutat puternic la colțul lung, din interiorul careului. Oblak nu a avut nicio șansă în fața execuției acestuia.

Kylian Mbappe a ajuns la nu mai puțin de zece goluri marcate la Real Madrid, în acest sezon, în toate competițiile. În șase etape disputate de campionat, francezul a înscris opt goluri, singurul meci în care nu a marcat fiind cel cu Mallorca, din etapa a treia.

Totodată, Mbappe a marcat și două goluri pentru Franța, la începutul acestei luni. El a punctat în partidele cu Ucraina și cu Islanda din preliminariile World Cup 2026.