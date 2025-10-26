Kylian Mbappe este uriaș! Francezul, într-un top select alături de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Închide meniul
Kylian Mbappe este uriaș! Francezul, într-un top select alături de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 18:24

Kylian Mbappe / Getty Images

Kylian Mbappe a început din primul minut duminică în duelul cu FC Barcelona, capul de afiș al etapei cu numărul 10 din La Liga. Starul francezul a reușit o primă repriză de excepție și a fost cel care a deschis scorul pe ”Bernabeu”.

Grație acestei reușite, atacantul celor de la Real Madrid a pătruns într-un top select din istoria ”El Clasico”, din care mai fac parte Ronaldinho și Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe a marcat iar împotriva Barcelonei

Kylian Mbappe nu ratează nicio ocazie de a marca împotriva Barcelonei, iar starul celor de la Real Madrid a reușit să o facă și duminică, în prima repriză a partidei contra marii rivale din Spania.

Grație golului marcat în acest joc, Mbappe a devenit al treilea jucător din istorie care reușește să marcheze în patru ”Clasico”-uri consecutive, în secolul 21. Singurii care au mai reușit această performanță sunt Ronaldinho (2004-2006 / patru meciuri, cinci goluri) și Cristiano Ronaldo (2012 / șase meciuri, șapte goluri).

Jude Bellingham, performanță impresionantă în ”El Clasico”

Jude Bellingham a avut și el o primă repriză de vis contra Barcelonei. Mijlocașul englez transferat de la Borussia Dortmund a pasat decisiv la reușita de 1-0 a lui Kylian Mbappe.

Mai mult decât atât, el a adus-o pe Real Madrid în avantaj înaintea pauzei, devenind cel mai tânăr jucător care marchează și pasează decisiv într-un ”Clasico” în secolul 21. A reușit această performanță la 22 de ani și 119 zile. Precedentul record îi aparținea lui Vinicius: 22 ani și 267 de zile.

