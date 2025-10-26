Kylian Mbappe este uriaș! Francezul, într-un top select alături de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Kylian Mbappe a început din primul minut duminică în duelul cu FC Barcelona, capul de afiș al etapei cu numărul 10 din La Liga. Starul francezul a reușit o primă repriză de excepție și a fost cel care a deschis scorul pe ”Bernabeu”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grație acestei reușite, atacantul celor de la Real Madrid a pătruns într-un top select din istoria ”El Clasico”, din care mai fac parte Ronaldinho și Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe a marcat iar împotriva Barcelonei

Kylian Mbappe nu ratează nicio ocazie de a marca împotriva Barcelonei, iar starul celor de la Real Madrid a reușit să o facă și duminică, în prima repriză a partidei contra marii rivale din Spania.

Grație golului marcat în acest joc, Mbappe a devenit al treilea jucător din istorie care reușește să marcheze în patru ”Clasico”-uri consecutive, în secolul 21. Singurii care au mai reușit această performanță sunt Ronaldinho (2004-2006 / patru meciuri, cinci goluri) și Cristiano Ronaldo (2012 / șase meciuri, șapte goluri).

4 – Kylian Mbappé is the third player to score in four consecutive ElClásico games across all competitions in the 21st century (six goals), after Ronaldinho Gaúcho between 2004 and 2006 (four matches, five goals) and Cristiano Ronaldo in 2012 (six matches, seven goals). Star. pic.twitter.com/D4rQajmvjk

— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025