Kylian Mbappe este uriaș! Francezul, într-un top select alături de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Kylian Mbappe a început din primul minut duminică în duelul cu FC Barcelona, capul de afiș al etapei cu numărul 10 din La Liga. Starul francezul a reușit o primă repriză de excepție și a fost cel care a deschis scorul pe ”Bernabeu”.
Grație acestei reușite, atacantul celor de la Real Madrid a pătruns într-un top select din istoria ”El Clasico”, din care mai fac parte Ronaldinho și Cristiano Ronaldo.
Kylian Mbappe a marcat iar împotriva Barcelonei
Kylian Mbappe nu ratează nicio ocazie de a marca împotriva Barcelonei, iar starul celor de la Real Madrid a reușit să o facă și duminică, în prima repriză a partidei contra marii rivale din Spania.
Grație golului marcat în acest joc, Mbappe a devenit al treilea jucător din istorie care reușește să marcheze în patru ”Clasico”-uri consecutive, în secolul 21. Singurii care au mai reușit această performanță sunt Ronaldinho (2004-2006 / patru meciuri, cinci goluri) și Cristiano Ronaldo (2012 / șase meciuri, șapte goluri).
4 – Kylian Mbappé is the third player to score in four consecutive ElClásico games across all competitions in the 21st century (six goals), after Ronaldinho Gaúcho between 2004 and 2006 (four matches, five goals) and Cristiano Ronaldo in 2012 (six matches, seven goals). Star. pic.twitter.com/D4rQajmvjk
— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025
Jude Bellingham, performanță impresionantă în ”El Clasico”
Jude Bellingham a avut și el o primă repriză de vis contra Barcelonei. Mijlocașul englez transferat de la Borussia Dortmund a pasat decisiv la reușita de 1-0 a lui Kylian Mbappe.
Mai mult decât atât, el a adus-o pe Real Madrid în avantaj înaintea pauzei, devenind cel mai tânăr jucător care marchează și pasează decisiv într-un ”Clasico” în secolul 21. A reușit această performanță la 22 de ani și 119 zile. Precedentul record îi aparținea lui Vinicius: 22 ani și 267 de zile.
1 – Aged 22 years and 119 days, Jude Bellingham became the youngest @realmadriden player to both score and assist in a game against Barcelona in all competitions in the 21st century, surpassing the record set by Vinícius Júnior in Copa del Rey in April 2023 (22y, 267d). Galactic. pic.twitter.com/1B5JeNGBRM
— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025
- Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat”
- Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!”
- Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari”
- „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită
- Scandal pe final la Real Madrid – Barcelona. Pedri a fost eliminat și Lamine Yamal a devenit “ținta” rivalilor