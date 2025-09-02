Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: "Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: “Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea”

Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: “Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea”

Publicat: 2 septembrie 2025, 18:35

Comentarii
Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea

Lamine Yamal / Profimedia

Lamine Yamal a venit cu un mesaj categoric pentru contestatari. Starul catalanilor a fost în centrul atenţiei în ultimele luni pentru ieşirile extrasportive şi a fost de multe ori criticat. Toate aceste lucruri nu îl afectează însă pe Lamine Yamal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul de 18 ani al catalanilor a oferit în Spania un interviu pentru Diario AS şi este conştient că va deveni subiect de discuţie, indiferent de ce va face în afara terenului, considerând că performanţele şi clubul la care joacă fac în aşa fel încât să rămână în lumina reflectoarelor.

Lamine Yamal, despre contestatari: “Eu continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea”

“În ultimul timp s-a vorbit mai mult despre ce fac în afara terenului decât ce face pe teren. Dacă jucam la Mataro, petrecerea de ziua mea nu ar fi avut niciun impact. Nu mă afectează ce spun oamenii. Am realizat că se va vorbi despre tot ce se întâmplă în viaţa mea şi multe lucruri sunt inventate. Nu îmi pasă prea mult”, a declarat Lamine Yamal, potrivit AS.com.

Jucător al Barcelonei până în 2031, după ce şi-a prelungit vara aceasta contractul, Lamine Yamal a le-a transmis tuturor faptul că nu va fi niciodată deranjat de ce lucrurile care se spun despre el deoarece el ţine cont numai de părerile apropiaţilor:

“Până la urmă, am spus-o deja la prelungirea contractului, fie că vorbim de lucruri bune sau rele, eu ascult doar de cei apropiaţi. Ei sunt cei care contează pentru mine şi care ştiu cum stau lucrurile.

Reclamă
Reclamă

E ceva care e în favoarea mea şi care mă ajută pentru că nu îl veţi auzi niciodată pe Lamine că e trist sau fericit pentru că cineva a zis ceva. Eu continui pe drumul meu, continui cu mentalitatea mea şi cred că asta m-a adus aici”, a mai spus Lamine Yamal.

  • 200 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Lamine Yamal pe transfermarkt.com.
  • 4 trofee a cucerit Lamine Yamal alături de Barcelona, toate înainte de a împlini vârsta de 18 ani
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Observator
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
18:59
Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: “Ca să poată să joace în grupe”
18:42
Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: “O alegere bună”
18:30
EXCLUSIV“Nu îmi lipseşte deloc handbalul” Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere!
18:13
FCSB, anchetată de UEFA! Motivul pentru care campioana României ar putea fi sancționată
17:30
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie
17:25
Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: “Ca să mă enerveze!”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 3 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 6 Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”