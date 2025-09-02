Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: "Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea" - Antena Sport

Lamine Yamal a venit cu un mesaj categoric pentru contestatari. Starul catalanilor a fost în centrul atenţiei în ultimele luni pentru ieşirile extrasportive şi a fost de multe ori criticat. Toate aceste lucruri nu îl afectează însă pe Lamine Yamal.

Tânărul de 18 ani al catalanilor a oferit în Spania un interviu pentru Diario AS şi este conştient că va deveni subiect de discuţie, indiferent de ce va face în afara terenului, considerând că performanţele şi clubul la care joacă fac în aşa fel încât să rămână în lumina reflectoarelor.

Lamine Yamal, despre contestatari: “Eu continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea”

“În ultimul timp s-a vorbit mai mult despre ce fac în afara terenului decât ce face pe teren. Dacă jucam la Mataro, petrecerea de ziua mea nu ar fi avut niciun impact. Nu mă afectează ce spun oamenii. Am realizat că se va vorbi despre tot ce se întâmplă în viaţa mea şi multe lucruri sunt inventate. Nu îmi pasă prea mult”, a declarat Lamine Yamal, potrivit AS.com.

Jucător al Barcelonei până în 2031, după ce şi-a prelungit vara aceasta contractul, Lamine Yamal a le-a transmis tuturor faptul că nu va fi niciodată deranjat de ce lucrurile care se spun despre el deoarece el ţine cont numai de părerile apropiaţilor:

“Până la urmă, am spus-o deja la prelungirea contractului, fie că vorbim de lucruri bune sau rele, eu ascult doar de cei apropiaţi. Ei sunt cei care contează pentru mine şi care ştiu cum stau lucrurile.