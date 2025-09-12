"M-au dus acasă și m-au încuiat". Lamine Yamal a rememorat unul dintre cele mai "negre" momente din viața sa - Antena Sport

Lamine Yamal a trecut printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa în luna august a anului trecut, atunci când tatăl său, Mounir Nasraoui, a fost înjunghiat în urma unei altercații. Acum, superstarul de 18 ani și-a adus aminte de cum a trăit momentele respective și ce a vrut să facă imediat cum a auzit ce s-a întâmplat.
Yamal a oferit declarațiile respective într-un interviu acordat presei din Spania, în cadrul căruia a vorbit și despre mama sa.
Unde era Lamine Yamal când tatăl său a fost înjunghiat
Yamal și-a adus aminte cum ziua în care tatăl său a fost atacat era una obișnuită pentru el, întorcându-se de la cumpărături. Cu toate acestea, momentul în care a aflat ce s-a întâmplat l-a marcat și l-a impulsionat să se îndrepte direct spre locul incidentului.
Lamine nu a fost lăsat însă să meargă la Mataro, orașul unde se întâmplase totul, după care s-a liniștit doar când a aflat de la tatăl său că toul e în regulă. Ulterior, Mounir Nasraoui a fost externat la doar două zile distanță de la pășirea în spital.
“Eram în mașină, mă întorceam după ce mi-am cumpărat haine. Vărul meu m-a sunat și mi-a spus ce s-a întâmplat. Am început să primesc și mai multe apeluri. Eram un copil, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă dau jos din mașină și să mă duc la stație să merg la Mataro pentru a vedea situația.
Nu m-au lăsat să mă duc. M-au dus acasă și m-au încuiat. Nu m-au lăsat să ies. Ziua următoare, am fost la antrenament și am vorbit cu tatăl meu, care mi-a spus că totul era bine. Am fost să îl văd la spital și totul s-a liniștit“, a povestit starul Barcelonei, potrivit marca.com.
În prezent, Lamine Yamal se concentrează pe noul sezon alături de Barcelona și așteaptă cu siguranță gala Balonului de Aur, care urmează să aibă loc pe 22 septembrie.
