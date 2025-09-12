"M-au dus acasă și m-au încuiat". Lamine Yamal a rememorat unul dintre cele mai "negre" momente din viața sa - Antena Sport

Lamine Yamal a trecut printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa în luna august a anului trecut, atunci când tatăl său, Mounir Nasraoui, a fost înjunghiat în urma unei altercații. Acum, superstarul de 18 ani și-a adus aminte de cum a trăit momentele respective și ce a vrut să facă imediat cum a auzit ce s-a întâmplat.

Yamal a oferit declarațiile respective într-un interviu acordat presei din Spania, în cadrul căruia a vorbit și despre mama sa.

Unde era Lamine Yamal când tatăl său a fost înjunghiat

Yamal și-a adus aminte cum ziua în care tatăl său a fost atacat era una obișnuită pentru el, întorcându-se de la cumpărături. Cu toate acestea, momentul în care a aflat ce s-a întâmplat l-a marcat și l-a impulsionat să se îndrepte direct spre locul incidentului.

Lamine nu a fost lăsat însă să meargă la Mataro, orașul unde se întâmplase totul, după care s-a liniștit doar când a aflat de la tatăl său că toul e în regulă. Ulterior, Mounir Nasraoui a fost externat la doar două zile distanță de la pășirea în spital.

“Eram în mașină, mă întorceam după ce mi-am cumpărat haine. Vărul meu m-a sunat și mi-a spus ce s-a întâmplat. Am început să primesc și mai multe apeluri. Eram un copil, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă dau jos din mașină și să mă duc la stație să merg la Mataro pentru a vedea situația.