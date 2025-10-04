"Merita Lamine Yamal Balonul de Aur?". Legendarul Xavi a răspuns imediat - Antena Sport

Gala Balonului de Aur, în cadrul căreia Ousmane Dembele a fost declarat câștigător, a generat câteva controverse, așa cum se întâmplă în fiecare an. Recent, Xavi Hernandez a comentat și el pe baza prestigiosului trofeu individual și și-a expus opinia, și anume că Lamine Yamal era cel care merita să îl câștige.
Antrenorul care l-a lansat la Barcelona pe superstarul blaugrana și-a adus aminte cu ocazia interviului acordat pentru Marca despre cum era Yamal în momentul în care l-a adus de la La Masia, celebra academie a catalanilor. În plus, Xavi a spus și care va fi momentul în care puștiul de 18 ani va ridica Balonul de Aur în propriile mâini, bazându-se pe ce a văzut în acest an.
Xavi, verdict despre Balonul de Aur
Fostul mare mijlocaș, în prezent fără angajament din postura de antrenor, crede că trofeele de echipă au contat mai mult decât performanțele indivduale în viziunea jurnaliștilor care au votat pentru revista France Football. De aceea, s-a ajuns la rezultatul care l-a făcut pe Dembele Balon de Aur. Cu toate acestea, Xavi a dat dovadă de fair-play și a dezvăluit că au fost mai mulți jucători care meritau să câștige presitigosul trofeu și a dat și câteva nume.
“Sunt foarte mândru de ce face Lamine și de faptul că i-am dat oportunitatea să debuteze. Eu l-am văzut foarte pregătit, deși avea 15 ani. Nu îi era frică de nimic. Din prima zi, a făcut diferența. Pentru mine, e unul dintre cei aleși și poate marca o eră în fotbal. Nu are complexe, frici.
(n.r. Merita Yamal Balonul de Aur?) De această dată, trofeele de echipă au cântărit mai mult. Pentru mine, evident, merita. Cum meritau și Vitinha, Salah, Pedri și Raphinha, sunt mulți care meritau, dar în final trofeele au contat mai mult.
Lamine îl va câștiga, sunt convins, dar nu înainte ca echipa sa să câștige Liga Campionilor sau Cupa Mondială“, a spus fostul antrenor al catalanilor, potrivit marca.com.
În cadrul aceluiași interviu, Xavi a vorbit și despre Cupa Mondială care va avea loc anul viitor în SUA, Canada și Mexic și a spus fără mari emoții că Spania este marea favorită, alături de campioana en-titre, Argentina.
“Favorită, favorita favoritelor. Au demonstrat deja (n.r. jucătorii) că pot concura. Sunt campioni europeni. Pentru mine, alături de Argentina, Spania e marea favorită“, a completat legendarul mijlocaș.
Xavi a fost prezent în New York cu ocazia lansării mingii oficiale pentru World Cup 2026, Trionda. Turneul final care va avea loc vara viitoare se va vedea exclusiv în Universul Antena.
