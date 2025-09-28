Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo. Situație disperată pentru echipa lui - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo. Situație disperată pentru echipa lui

Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo. Situație disperată pentru echipa lui

Publicat: 28 septembrie 2025, 20:41

Comentarii
Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo. Situație disperată pentru echipa lui

Ionuț Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Ionuț Radu a avut o nouă evoluție solidă la Celta Vigo. Portarul român de 28 de ani a apărat un penalty în meciul cu Elche, revelația începutului de sezon din La Liga.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Celta Vigo a pierdut însă partida din etapa a șaptea, scor 1-2. Echipa lui Ionuț Radu nu a înregistrat nicio victorie în acest sezon, pierzând și partida de Europa League cu Stuttgart, scor 1-2. 

Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo 

Ionuț Radu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Celtei în eșecul cu Elche, el primind nota 7,4 din partea specialiștilor de la sofascore.ro. Singurul jucător mai bine notat a fost atacantul Borja Iglesias, care a primit 7,5. Ibericul a reușit să înscrie golul celor de la Celta Vigo. 

În minutul 54, Ionuţ Radu a apărat lovitura de la 11 metri a lui Rafa Mir. Portarul român a ghicit colţul şi a respins şutul spaniolului. 

Acesta a fost primul penalty apărat de portarul român în La Liga. El s-a transferat vara aceasta la Celta Vigo. Ionuţ Radu a mai apărat în cariera sa două penalty-uri la Auxerre, în Ligue 1, unul în Serie A, la Genoa, dar şi unul la Avellino, în Serie B. 

Reclamă
Reclamă

Penalty-ul a fost acordat după ce mingea a atins mâna lui Carlos Dominguez. A fost nevoie de intervenţia VAR pentru ca arbitrul să dicteze penalty, lucru care i-a şocat pe jurnaliştii de la Marca: “Sincer, nu mai înţeleg fotbalul”, au scris spaniolii. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Observator
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Fanatik.ro
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
22:50
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos”
22:48
Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”
22:27
FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României se impune greu pe Arena Națională
21:54
Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani
21:51
Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren
21:19
Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”