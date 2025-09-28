Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo. Situație disperată pentru echipa lui - Antena Sport

Ionuț Radu a avut o nouă evoluție solidă la Celta Vigo. Portarul român de 28 de ani a apărat un penalty în meciul cu Elche, revelația începutului de sezon din La Liga.
Celta Vigo a pierdut însă partida din etapa a șaptea, scor 1-2. Echipa lui Ionuț Radu nu a înregistrat nicio victorie în acest sezon, pierzând și partida de Europa League cu Stuttgart, scor 1-2.
Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty pentru Celta Vigo
Ionuț Radu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Celtei în eșecul cu Elche, el primind nota 7,4 din partea specialiștilor de la sofascore.ro. Singurul jucător mai bine notat a fost atacantul Borja Iglesias, care a primit 7,5. Ibericul a reușit să înscrie golul celor de la Celta Vigo.
În minutul 54, Ionuţ Radu a apărat lovitura de la 11 metri a lui Rafa Mir. Portarul român a ghicit colţul şi a respins şutul spaniolului.
Acesta a fost primul penalty apărat de portarul român în La Liga. El s-a transferat vara aceasta la Celta Vigo. Ionuţ Radu a mai apărat în cariera sa două penalty-uri la Auxerre, în Ligue 1, unul în Serie A, la Genoa, dar şi unul la Avellino, în Serie B.
Penalty-ul a fost acordat după ce mingea a atins mâna lui Carlos Dominguez. A fost nevoie de intervenţia VAR pentru ca arbitrul să dicteze penalty, lucru care i-a şocat pe jurnaliştii de la Marca: “Sincer, nu mai înţeleg fotbalul”, au scris spaniolii.
