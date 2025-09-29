Pedri a reuşit driblingul anului: a atins mingea de trei ori într-o secundă cu acelaşi picior şi a umilit doi adversari - Antena Sport

Pedri a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai tehnici jucători din lume, în duelul pe care Barcelona l-a câştigat în faţa lui Real Sociedad, 2-1.

Pe finalul primei reprize, mijlocaşul de 22 de ani cotat la 140 de milioane de euro a reuşit unul dintre driblingurile anului în fotbalul mondial, unul care i-ar face invidioşi şi pe Neymar sau Ronaldinho.

Dribling senzaţional al lui Pedri, în Barcelona – Sociedad 2-1

Internaţionalul spaniol a primit o pasă la marginea terenului şi, într-o secundă, a atins mingea de trei ori cu acelaşi picior, trecând ca un accelerat printre Gorrotxategi şi Barrenetxea.

Reacţia celor doi adversari cu care Pedri s-a distrat spune totul despre faza inventată de tânărul spaniol. Aceştia au rămas stană de piatră, neavând răspuns pentru bijuteria lui Pedri.

Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.