Pedri a reuşit driblingul anului: a atins mingea de trei ori într-o secundă cu acelaşi picior şi a umilit doi adversari - Antena Sport

Pedri a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai tehnici jucători din lume, în duelul pe care Barcelona l-a câştigat în faţa lui Real Sociedad, 2-1.
Pe finalul primei reprize, mijlocaşul de 22 de ani cotat la 140 de milioane de euro a reuşit unul dintre driblingurile anului în fotbalul mondial, unul care i-ar face invidioşi şi pe Neymar sau Ronaldinho.
Dribling senzaţional al lui Pedri, în Barcelona – Sociedad 2-1
Internaţionalul spaniol a primit o pasă la marginea terenului şi, într-o secundă, a atins mingea de trei ori cu acelaşi picior, trecând ca un accelerat printre Gorrotxategi şi Barrenetxea.
Reacţia celor doi adversari cu care Pedri s-a distrat spune totul despre faza inventată de tânărul spaniol. Aceştia au rămas stană de piatră, neavând răspuns pentru bijuteria lui Pedri.
Intră aici pentru a vedea driblingul lui Pedri!
Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.
Oaspeţii din San Sebastian au deschis scorul în prima repriză, prin Alvaro Odriozola, în minutul 31, iar catalanii au egalat pe final de primă parte, în minutul 43, când a marcat Jules Kounde.
În minutul 59 Lamine Yamal, de-abia intrat pe teren, a dat assistul din care Robert Lewandowski a înscris golul prin care elevii lui Hansi Flick preluau conducerea şi FC Barcelona s-a impus la limită, 2-1.
Catalanii revin pe primul loc în clasament, cu 19 puncte, în timp ce Real Sociedad e a 17-a, cu 5 puncte.
