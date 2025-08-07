Real Madrid are un nou număr 9! "Galacticii", alegere surprinzătoare - Antena Sport

Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca.
Atacantul spaniol (21 de ani) ar urma să-şi prelungească acordul după ce s-a remarcat la Cupa Mondială a Cluburilor.
Gonzalo Garcia, noul număr 9 de la Real Madrid
După plecarea lui Luka Modric, Kylian Mbappé a renunţat la numărul 9 pentru a prelua numărul 10, notează news.ro.
Potrivit Marca, Gonzalo Garcia şi clubul merengue sunt în negocieri pentru prelungirea contractului. Atacantul spaniol (21 de ani) ar trebui să profite de această ocazie pentru a prelua numărul 9.
Profitând de problemele de sănătate ale lui Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia s-a remarcat în mod deosebit la Cupa Mondială a Cluburilor, cu patru goluri în şase meciuri. Sezonul trecut, el a avut doar trei apariţii în Liga, jucând mai ales cu Castilla, marcând 25 de goluri în 36 de meciuri.
Gonzalo Garcia are în prezent un contract cu Real Madrid până în iunie 2027. Format la club, el va avea de înfruntat o provocare dificilă, aceea de a se impune cu numărul 9 pe tricou. Înaintea lui, Roberto Soldado a fost ultimul jucător spaniol – şi el format la club – care a purtat prestigiosul număr.
Dani Carvajal, față în față cu istoria în următorul sezon la Real Madrid. Ce record poate doborî
Dani Carvajal se pregătește să revină pe gazon în tricoul lui Real Madrid la potențial maxim la aproximativ 10 luni distanță de la accidentarea oribilă suferită în campionat, într-o partidă cu Villarreal. Fundașul dreapta a jucat câteva minute în meciul cu Paris Saint-Germain de la Mondialul Cluburilor, însă speră să se lupte în sezonul viitor din nou pentru locul de titular, unde îl așteaptă un duel cu Trent Alexander-Arnold.
Carvajal poate atinge și o bornă fabuloasă din punct de vedere statistic, dacă formația de pe Bernabeu va avea un sezon plin de trofee.