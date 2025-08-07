Real Madrid are un nou număr 9! "Galacticii", alegere surprinzătoare - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid are un nou număr 9! "Galacticii", alegere surprinzătoare

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 16:23

Real Madrid are un nou număr 9! Galacticii, alegere surprinzătoare

FOTO: Profimedia

Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca.

Atacantul spaniol (21 de ani) ar urma să-şi prelungească acordul după ce s-a remarcat la Cupa Mondială a Cluburilor.

Gonzalo Garcia, noul număr 9 de la Real Madrid

După plecarea lui Luka Modric, Kylian Mbappé a renunţat la numărul 9 pentru a prelua numărul 10, notează news.ro.

Potrivit Marca, Gonzalo Garcia şi clubul merengue sunt în negocieri pentru prelungirea contractului. Atacantul spaniol (21 de ani) ar trebui să profite de această ocazie pentru a prelua numărul 9.

Profitând de problemele de sănătate ale lui Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia s-a remarcat în mod deosebit la Cupa Mondială a Cluburilor, cu patru goluri în şase meciuri. Sezonul trecut, el a avut doar trei apariţii în Liga, jucând mai ales cu Castilla, marcând 25 de goluri în 36 de meciuri.

Gonzalo Garcia are în prezent un contract cu Real Madrid până în iunie 2027. Format la club, el va avea de înfruntat o provocare dificilă, aceea de a se impune cu numărul 9 pe tricou. Înaintea lui, Roberto Soldado a fost ultimul jucător spaniol – şi el format la club – care a purtat prestigiosul număr.

Dani Carvajal, față în față cu istoria în următorul sezon la Real Madrid. Ce record poate doborî

Dani Carvajal se pregătește să revină pe gazon în tricoul lui Real Madrid la potențial maxim la aproximativ 10 luni distanță de la accidentarea oribilă suferită în campionat, într-o partidă cu Villarreal. Fundașul dreapta a jucat câteva minute în meciul cu Paris Saint-Germain de la Mondialul Cluburilor, însă speră să se lupte în sezonul viitor din nou pentru locul de titular, unde îl așteaptă un duel cu Trent Alexander-Arnold.

Carvajal poate atinge și o bornă fabuloasă din punct de vedere statistic, dacă formația de pe Bernabeu va avea un sezon plin de trofee.

Fostul căpitan al echipei din capitala Spaniei are în acest moment 27 de trofee cucerite alături de Real în 12 sezoane. Această bornă îl plasează pe locul secund în topul celor mai titrați jucători all-time de pe Bernabeu, fiind la o singură distincție în spatele lui Luka Modric, plecat în această vară la AC Milan.

Cum numărul croatului nu mai poate crește, Carvajal va avea ocazia în acest sezon să devină cel mai prolific jucător “blanco” în materie de trofee obținute. Dacă va reuși să facă acest lucru, atunci ibericul va deține acest record mult timp, ținând cont că dintre restul colegilor săi de vestiar, următorii după el în acest clasament sunt Vinicius și Fede Valverde cu “doar” 14.

În ceea ce privește topul fotbaliștilor cu cele mai multe trofee cucerite alături de un singur club, lider este Ryan Giggs, care a câștigat 36 alături de Manchester United, urmat de Lionel Messi, cu 35 pentru Barcelona. În clasamentul de la Real Madrid, Carvajal îi are în spat pe Nacho (26), Karim Benzema și Marcelo (25).

