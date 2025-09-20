Real Madrid, victorii pe linie în La Liga. "Galacticii" au învins-o și pe Espanyol - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid, victorii pe linie în La Liga. “Galacticii” au învins-o și pe Espanyol

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 19:13

Real Madrid, victorii pe linie în La Liga. Galacticii au învins-o și pe Espanyol

Jucătorii de la Real Madrid, în timpul meciului cu Espanyol / Profimedia

Real Madrid a obținut a cincea victorie din tot atâtea etape în acest sezon de La Liga, după ce s-a impus pe Santiago Bernabeu contra celor de la Espanyol, scor 2-0. Golurile marcate de Eder Militao și Kylian Mbappe au asigurat victoria trupei lui Xabi Alonso, care rămâne pe poziția de lider în Spania cu maximum de puncte.

Formația “blanco” dă peste Levante în următoarea rundă din La Liga, în timp ce trupa din Barceona dă peste Valencia.

Real Madrid, 5/5 în La Liga

Meciul de pe Bernabeu nu s-a remarcat prin ocazii în prima repriză, însă golul lui Eder Militao a compensat din plin. După o acțiune cu 26 de pase, fundașul brazilian a expediat o “torpilă” în poarta lui Dmitrovic cu un șut de la peste 25 de metri. Acesta a fost primul gol înscris de Militao pentru Real Madrid din afara careului.

La scurt timp după ce a început partea a doua, Kylian Mbappe i-a făcut concurență coechipierului său și a marcat și el de la mare distanță cu un șut la colțul scurt. Francezul a devenit astfel atacantul din Top 5 cu cele mai multe goluri per total și cele mai multe din afara careului în toate competițiile în 2025.

În minutul 66, Vinicius a avut și el ocazia să își treacă numele pe tabela de marcaj, însă a trimis în bară, deși Dmitrovic nu mai avea nicio șansă să ajungă la balon. Ocazia brazilianului a fost și ultima importantă din meciul de pe Bernabeu, iar Real Madrid s-a impus cu 2-0.

