Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat - Antena Sport

Starurile lui Real Madrid au primit note umilitoare din partea jurnaliștilor spanioli, după eșecul din derby-ul cu Atletico Madrid. Elevii lui Xabi Alonso au fost criticați în ziarul de casă al „galacticilor”.
Atletico Madrid a învins-o cu 5-2 pe Real Madrid, în etapa a 7-a din La Liga. Los Blancos au suferit primul eșec din acest sezon.
Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid
După derby-ul spectaculos în care s-au marcat șapte goluri, spaniolii nu au avut milă de vedetele lui Real Madrid. Mai mulți jucători, printre care Jude Bellingham sau Fede Valverde, au primit nota 3 din partea jurnaliștilor de la as.com.
Vinicius, cel care a pasat la golul de 2-1 marcat de Arda Guler în minutul 37, a primit nota 4 din partea ibericilor. Aceeași notă a primit și francezul Aurelien Tchouameni, integralist în meciul de pe Metropolitano.
Singurul jucător lăudat de spanioli a fost Kylian Mbappe, care a reușit să marcheze superb în poarta lui Jan Oblak, în minutul 25. Starul francez a primit nota 8, el având cifre fabuloase în acest sezon.
„Chiar și în zilele în care nu arată că e în formă, el apare și reușește să marcheze. A marcat în fiecare meci din acest sezon, cu excepția celui cu Mallorca. Joacă la nivel de Balon de Aur – sau cum vreți să spuneți”, au notat spaniolii citați anterior despre Kylian Mbappe.
Notele primite de jucătorii lui Real Madrid, după eșecul cu Atletico Madrid:
- Courtois – 4
- Carvajal – 6
- Militao – 7
- Huijsen – 3
- Carreras – 3
- Tchouameni – 4
- Valverde – 3
- Bellingham – 3
- Guler – 6
- Mbappe – 8
- Vinicius Junior – 4
- Asencio – 3
- Camavinga – 5
- Mastantuono – 5
- Rodrygo – 4
