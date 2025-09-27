Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat - Antena Sport

Închide meniul
Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat

Publicat: 27 septembrie 2025, 21:57

Jucătorii lui Real Madrid, în timpul meciului cu Atletico Madrid/ Profimedia

Starurile lui Real Madrid au primit note umilitoare din partea jurnaliștilor spanioli, după eșecul din derby-ul cu Atletico Madrid. Elevii lui Xabi Alonso au fost criticați în ziarul de casă al „galacticilor”.  

Atletico Madrid a învins-o cu 5-2 pe Real Madrid, în etapa a 7-a din La Liga. Los Blancos au suferit primul eșec din acest sezon.  

După derby-ul spectaculos în care s-au marcat șapte goluri, spaniolii nu au avut milă de vedetele lui Real Madrid. Mai mulți jucători, printre care Jude Bellingham sau Fede Valverde, au primit nota 3 din partea jurnaliștilor de la as.com 

Vinicius, cel care a pasat la golul de 2-1 marcat de Arda Guler în minutul 37, a primit nota 4 din partea ibericilor. Aceeași notă a primit și francezul Aurelien Tchouameni, integralist în meciul de pe Metropolitano.  

Singurul jucător lăudat de spanioli a fost Kylian Mbappe, care a reușit să marcheze superb în poarta lui Jan Oblak, în minutul 25. Starul francez a primit nota 8, el având cifre fabuloase în acest sezon. 

„Chiar și în zilele în care nu arată că e în formă, el apare și reușește să marcheze. A marcat în fiecare meci din acest sezon, cu excepția celui cu Mallorca. Joacă la nivel de Balon de Aur – sau cum vreți să spuneți”, au notat spaniolii citați anterior despre Kylian Mbappe. 

Notele primite de jucătorii lui Real Madrid, după eșecul cu Atletico Madrid: 

  • Courtois – 4 
  • Carvajal – 6 
  • Militao – 7  
  • Huijsen – 3 
  • Carreras – 3 
  • Tchouameni – 4 
  • Valverde – 3 
  • Bellingham – 3 
  • Guler – 6 
  • Mbappe – 8  
  • Vinicius Junior – 4  
  • Asencio – 3 
  • Camavinga – 5 
  • Mastantuono – 5 
  • Rodrygo – 4 
