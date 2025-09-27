Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat - Antena Sport

Starurile lui Real Madrid au primit note umilitoare din partea jurnaliștilor spanioli, după eșecul din derby-ul cu Atletico Madrid. Elevii lui Xabi Alonso au fost criticați în ziarul de casă al „galacticilor”.

Atletico Madrid a învins-o cu 5-2 pe Real Madrid, în etapa a 7-a din La Liga. Los Blancos au suferit primul eșec din acest sezon.

Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid

După derby-ul spectaculos în care s-au marcat șapte goluri, spaniolii nu au avut milă de vedetele lui Real Madrid. Mai mulți jucători, printre care Jude Bellingham sau Fede Valverde, au primit nota 3 din partea jurnaliștilor de la as.com.

Vinicius, cel care a pasat la golul de 2-1 marcat de Arda Guler în minutul 37, a primit nota 4 din partea ibericilor. Aceeași notă a primit și francezul Aurelien Tchouameni, integralist în meciul de pe Metropolitano.

Singurul jucător lăudat de spanioli a fost Kylian Mbappe, care a reușit să marcheze superb în poarta lui Jan Oblak, în minutul 25. Starul francez a primit nota 8, el având cifre fabuloase în acest sezon.