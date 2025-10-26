Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari” - Antena Sport

La primul ”El Clasico” din postura de antrenor principal, Xabi Alonso a obținut un succes cu Real Madrid în fața rivalei Barcelona. Formația madrilenă s-a desprins la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga.

Tehnicianul Realului a tras concluziile după fluierul final și a scos în evidență anumite aspecte care l-au încântat în jocul prestat de fotbaliștii săi.

Xabi Alonso, încântat după succesul cu Barcelona

Barcelona a suferit pe plan ofensiv în disputa de pe ”Bernabeu”, iar Real Madrid a profitat din plin de forma extraordinară pe care o traversează Kylian Mbappe.

Într-un meci plin cu momente tensionate, antrenorul „los blancos” s-a arătat încântat de succesul obținut de echipa sa, dar a comentat și incidentul cu Vinicius Junior, când brazilianul a fost înlocuit.

„Suntem foarte mulțumiți de victorie, de meci, de munca extraordinară pe care am depus-o, de sacrificiu și de cât de bine am jucat. A fost o victorie de care aveam mare nevoie atât echipa, cât și fanii. Am văzut Bernabéu vibrând de tot ce s-a întâmplat în meci. Nu doar pentru cele trei puncte, ci are și o altă importanță.