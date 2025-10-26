Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Xabi Alonso exultă după debutul cu victorie în ”El Clasico”: „Această echipă poate câștiga meciuri mari”

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 20:15

Comentarii
Xabi Alonso / Profimedia

La primul ”El Clasico” din postura de antrenor principal, Xabi Alonso a obținut un succes cu Real Madrid în fața rivalei Barcelona. Formația madrilenă s-a desprins la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga.

Tehnicianul Realului a tras concluziile după fluierul final și a scos în evidență anumite aspecte care l-au încântat în jocul prestat de fotbaliștii săi.

Xabi Alonso, încântat după succesul cu Barcelona

Barcelona a suferit pe plan ofensiv în disputa de pe ”Bernabeu”, iar Real Madrid a profitat din plin de forma extraordinară pe care o traversează Kylian Mbappe.

Într-un meci plin cu momente tensionate, antrenorul „los blancos” s-a arătat încântat de succesul obținut de echipa sa, dar a comentat și incidentul cu Vinicius Junior, când brazilianul a fost înlocuit.

„Suntem foarte mulțumiți de victorie, de meci, de munca extraordinară pe care am depus-o, de sacrificiu și de cât de bine am jucat. A fost o victorie de care aveam mare nevoie atât echipa, cât și fanii. Am văzut Bernabéu vibrând de tot ce s-a întâmplat în meci. Nu doar pentru cele trei puncte, ci are și o altă importanță.

Au fost multe momente, chiar și în a doua repriză, când am controlat meciul. Victoria este scurtă; fără minge, am lucrat foarte bine, foarte uniți, iar cu mingea, am știut și să facem rău. Sunt mulțumit nu doar pentru victorie și cele trei puncte, ci și pentru convingerea că această echipă poate câștiga meciuri mari.

Echipa era deja foarte motivată. Vorbisem despre cât de important era meciul înainte, nu doar pentru cele trei puncte, ci pentru tot ce putea implica meciul. Mă bucur mai ales pentru băieți; aveau nevoie de acest sentiment că pot câștiga un meci important.”

Iau multe lucruri pozitive din meci, multe lucruri bune de la Vini, dar nu vreau să-mi pierd concentrarea. Acestea sunt lucruri despre care vom vorbi, iar în cadrul meciului grozav care a fost jucat, Vini a contribuit și el. Este o victorie scurtă”, a declarat Xabi Alonso, potrivit marca.com.

