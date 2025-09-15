A crescut tensiunea pe ”Ilie Oană”! Un oficial al „găzarilor”, eliminat direct după ce a sărit la arbitru - Antena Sport

Petrolul Ploiești – Dinamo București este duelul care închide etapa cu numărul 9 din Liga 1. Disputa de pe ”Ilie Oană” a fost lipsită de ocazii importante, cel puțin în prima parte, însă „câinii” tot au intrat în avantaj la pauză, grație golului marcat de Cătălin Cîrjan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tensiunea de la marginea terenului a atins cote alarmante, la o fază petrecută în fața celor două bănci tehnice. Centralul Andrei Chivulete a arătat cartonașul roșu către unul dintre oficialii clubului Petrolul.

Eliminare în tabăra „găzarilor” în prima parte cu Petrolul

Ultimul meci al rundei a 9-a le-a adus față în față pe Petrolul și Dinamo. Neînvinși de cinci etape, „câinii” lui Zeljko Kopic vor să țină pasul cu Universitatea Craiova și Rapid București.

Tensiunea a fost destul de mare pe ”Ilie Oană” în prima parte, în ciuda faptului că nu au existat ocazii notabile de gol. În minutul 37, în urma unei faze petrecute în fața celor două bănci tehnice, spiritele s-au încins.

Decizia centralului Andrei Chivulete l-a nemulțumit pe un oficial de pe banca celor de la Petrolul, care a avut o reacție agresivă, fiind cu greu stăpânit de ceilalți membri din staff. Acesta a văzut cartonașul roșu. Din informațiile comunicate de comentatorii digisport.ro, ar fi vorba despre directorul sportiv al lui Petrolul, Paul Pintilie.