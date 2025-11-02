Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții” - Antena Sport

Adrian Mihalcea, la un meci pe banca celor de la UTA/ Profimedia

Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” și a obținut prima victorie după 10 etape în Liga 1. Arădenii au învins-o cu 2-0 pe Metaloglobus, în ultima etapă a turului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mihalcea nu s-a ferit și a oferit declarații savuroase după meciul de la Arad. Antrenorul le-a dat replica celor care îl criticau, mărturisind că mulți se gândeau că el va pleca de pe banca celor de la UTA.

Adrian Mihalcea a făcut show după UTA – Metaloglobus 2-0

Adrian Mihalcea a mai declarat că echipa sa a meritat cele trei puncte. UTA a ajuns la 19 puncte acumulate în Liga 1, după 15 meciuri jucate, fiind la egalitate cu Oțelul, formație clasată pe ultimul loc de play-off, și cu FCSB.

„E o victorie meritată cred. Sunt 3 puncte importante pentru noi. Într-adevăr, după o perioadă de criză. Lucrul acesta s-a văzut în exprimarea noastră în multe momente, dar trebuia la un moment dat să se rupă acest șir de ghinioane.

Multe meciuri le numesc ghinioane. Azi am reușit să câștigăm și mă bucur pentru băieți. După golul doi am văzut cu totul și cu totul altă echipă. Era blocajul ăsta mental.