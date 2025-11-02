Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața" în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții"

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții”

Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 18:21

Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a spart gheața” în Liga 1: Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții”

Adrian Mihalcea, la un meci pe banca celor de la UTA/ Profimedia

Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” și a obținut prima victorie după 10 etape în Liga 1. Arădenii au învins-o cu 2-0 pe Metaloglobus, în ultima etapă a turului. 

Adrian Mihalcea nu s-a ferit și a oferit declarații savuroase după meciul de la Arad. Antrenorul le-a dat replica celor care îl criticau, mărturisind că mulți se gândeau că el va pleca de pe banca celor de la UTA. 

Adrian Mihalcea a făcut show după UTA – Metaloglobus 2-0 

Adrian Mihalcea a mai declarat că echipa sa a meritat cele trei puncte. UTA a ajuns la 19 puncte acumulate în Liga 1, după 15 meciuri jucate, fiind la egalitate cu Oțelul, formație clasată pe ultimul loc de play-off, și cu FCSB. 

„E o victorie meritată cred. Sunt 3 puncte importante pentru noi. Într-adevăr, după o perioadă de criză. Lucrul acesta s-a văzut în exprimarea noastră în multe momente, dar trebuia la un moment dat să se rupă acest șir de ghinioane. 

Multe meciuri le numesc ghinioane. Azi am reușit să câștigăm și mă bucur pentru băieți. După golul doi am văzut cu totul și cu totul altă echipă. Era blocajul ăsta mental. 

Aș vrea să vă spun un lucru. Având 19 puncte în momentul de față, avem cel mai bun punctaj din ultimii 4 al ai acestei echipe. Toată lumea vorbea în vară de o reconstrucție, de un buget echilibrat. Nimeni nu credea că putem ajunge. Și totuși am reușit să atingem asta cu resursele noastre. Pentru lucrul ăsta mă bucur mai mult. 

Știți cum e, hate-ul e destul de mare. Lumea mai mult se gândea când arunc eu prosopul, chiloții sau când plec cu trenul. Ar trebui să fie mult mai aproape de echipă și să conștientizeze lucrul acesta. Mai mult nu o să putem face. 

Ne batem la locurile astea, recunosc. Avem nevoie de mult mai mult. Poate din iarnă sau din vara viitoare. Dar în momentul ăsta lumea ar trebui să se apropie mai mult de noi și să țină cu această echipă în continuare”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro, după UTA – Metaloglobus 2-0. 

1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 4 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad
