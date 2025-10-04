Adrian Porumboiu, întrebat dacă revine ca finanțator în fotbal: "Am luat decizia când am plecat de la Vaslui" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Porumboiu, întrebat dacă revine ca finanțator în fotbal: “Am luat decizia când am plecat de la Vaslui”

Andrei Nicolae Publicat: 4 octombrie 2025, 11:24

Adrian Porumboiu, înainte de un meci al lui FC Vaslui / Sport Pictures

Adrian Porumboiu a răspuns recent la o întrebare intrigantă privind posibila sa revenire ca finanțator în fotbalul din România. Recent, au apărut informații potrivit cărora fostul conducător de la Vaslui e gata să investească la FC Botoșani ca sponsor, iar această veste a deschis și subiectul de discuție menționat anterior.

Fostul acționar din Moldova a transmis însă că nu are de gând să se mai ocupe de vreo echipă, după ce a făcut acest lucru timp de 10 ani la galben-verzi în trecut. În plus, Porumboiu a menționat că a luat această decizie chiar după ce a renunțat la frăiele clubului FC Vaslui, în anul 2013.

Porumboiu, doar sponsor în fotbalul românesc

În cadrul aceleiași discuții, fostul arbitru a vorbit și despre posibiliatea de a investi la FC Botoșani, subiect pe care l-a mai abordat și acum câteva zile. Porumboiu a spus că se află în discuții cu Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, după care a dat asigurări că se va ajunge la o înțelegere.

Nici vorbă să revin ca finanțator. Am niște discuții cu Valeriu Iftime, dar nu să vin ca finanțator. Ceva de sponsorizare, este adevărat. Deocamdată este într-o analiză acest proces, nu am tras niciun fel de linie. Se va face înțelegerea la momentul potrivit. Suntem la stadiul de discuții. Suntem prieteni și va avea loc această sponsorizare, fără probleme.

Nu m-am gândit niciodată să mai revin. Îmi trebuie atâta timp să mai cheltui cât am cheltuit (n.r. râde). 50 de milioane de euro. N-are niciun sens, am dat uitării, sub nicio formă. Am luat această decizie atunci când am plecat de la Vaslui“, a spus omul de afaceri, potrivit digisport.ro.

După primele 11 etape disputate din Liga 1, FC Botoşani e pe locul 3, cu 22 de puncte, la două lungimi de liderul Universitatea Craiova.

