Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul - U Cluj 1-2: "Îmi trebuiau picioare noi" / "Îţi vine să-ţi dai cu parul" - Antena Sport

Alex Chipciu a vorbit despre evenimentele rar întâlnire pe un teren de fotbal de la meciul dintre Oţelul Galaţi şi U Cluj. Cristiano Bergodi a debutat cu dreptul pe banca “şepcilor roşii”, câştigând duelul de la Galaţi cu 2-1.
Partida de sâmbătă a oferit scene incredibile. A fost nevoie de peste 20 de minute pentru ca VAR să analizeze trei faze de gol, din cauza faptului că stadionul din Galaţi creează probleme atunci când vine vorba despre calibrarea sistemului.
Alex Chipciu, după Oţelul – U Cluj 1-2: “Azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona și după pierzi cu Botoşani”
Alex Chipciu a vorbit despre acest lucru şi a atras atenţia că jucătorii pot avea mari probleme din cauza acestor întreruperi de lungă durată:
“A fost un meci dificil și pentru că Oțelul a început foarte bine și e în primele 6, joacă un fotbal cu intensitate. Mereu a fost greu la Galați și trebuie să lupți ca să iei 3 puncte.
Minutele de așteptare de la VAR? Problema e când reîncepi să joci. Picioarele sunt gheață. Mai ales pe final îmi trebuiau picioare noi ca să pot să mai joc. Important e că am marcat imediat după ce am primit gol pentru că era clar că nu vor mai fi ocazii.
La primul gol, eu văzusem atacantul lor și mi-era teamă că l-am scos din offside. Când au marcat ei, la 1-1, mi s-a părut din nou că atacantul era puțin în fața mea și am zis că e offside. La ultimul, cădea casa pe noi dacă era offside iar. Pentru moralul nostru ar fi fost foarte rău. Asta a fost viața azi, s-au tras liniile alea atât timp. E greu și pentru arbitru, nici sistemul nu e unul foarte avansat”, a declarat Alex Chipciu, la primasport.ro.
Veteranul celor de la U Cluj a vorbit şi despre momentele în care fotbaliştii trec de la agonie la extaz şi a dtat exemple din două meciuri recente, România – Austria 1-0 şi U Cluj – FC Botoşani 0-2:
“Dacă am fost mai calm azi? N-aș spune. Așa a fost să fie azi. Sunt momente în care poți controla creierul și momente în care nu poți. Sper să fiu calm și meciurile viitoare și să câștigăm, dar e mai puțin importantă starea asta.
Fericiți ar trebui să fim indiferent de situație. Azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona și după joci cu Botoșani, iei bătaie acasă, îți vine să-ți dai cu parul în cap și crezi că ești cel mai slab. Fericirea ar trebui să fie o stare normală pentru orice om, chiar dacă e foarte greu. Instinctul animalic din noi nu ne lasă să fim atât de fericiți”, a mai spus Alex Chipciu.
