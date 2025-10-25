Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul - U Cluj 1-2: "Îmi trebuiau picioare noi" / "Îţi vine să-ţi dai cu parul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul – U Cluj 1-2: “Îmi trebuiau picioare noi” / “Îţi vine să-ţi dai cu parul”

Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul – U Cluj 1-2: “Îmi trebuiau picioare noi” / “Îţi vine să-ţi dai cu parul”

Publicat: 25 octombrie 2025, 20:18

Comentarii
Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul – U Cluj 1-2: Îmi trebuiau picioare noi / Îţi vine să-ţi dai cu parul

Alex Chipciu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Alex Chipciu a vorbit despre evenimentele rar întâlnire pe un teren de fotbal de la meciul dintre Oţelul Galaţi şi U Cluj. Cristiano Bergodi a debutat cu dreptul pe banca “şepcilor roşii”, câştigând duelul de la Galaţi cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de sâmbătă a oferit scene incredibile. A fost nevoie de peste 20 de minute pentru ca VAR să analizeze trei faze de gol, din cauza faptului că stadionul din Galaţi creează probleme atunci când vine vorba despre calibrarea sistemului.

Alex Chipciu, după Oţelul – U Cluj 1-2: “Azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona și după pierzi cu Botoşani”

Alex Chipciu a vorbit despre acest lucru şi a atras atenţia că jucătorii pot avea mari probleme din cauza acestor întreruperi de lungă durată:

“A fost un meci dificil și pentru că Oțelul a început foarte bine și e în primele 6, joacă un fotbal cu intensitate. Mereu a fost greu la Galați și trebuie să lupți ca să iei 3 puncte.

Minutele de așteptare de la VAR? Problema e când reîncepi să joci. Picioarele sunt gheață. Mai ales pe final îmi trebuiau picioare noi ca să pot să mai joc. Important e că am marcat imediat după ce am primit gol pentru că era clar că nu vor mai fi ocazii.

Reclamă
Reclamă

La primul gol, eu văzusem atacantul lor și mi-era teamă că l-am scos din offside. Când au marcat ei, la 1-1, mi s-a părut din nou că atacantul era puțin în fața mea și am zis că e offside. La ultimul, cădea casa pe noi dacă era offside iar. Pentru moralul nostru ar fi fost foarte rău. Asta a fost viața azi, s-au tras liniile alea atât timp. E greu și pentru arbitru, nici sistemul nu e unul foarte avansat”, a declarat Alex Chipciu, la primasport.ro.

Veteranul celor de la U Cluj a vorbit şi despre momentele în care fotbaliştii trec de la agonie la extaz şi a dtat exemple din două meciuri recente, România – Austria 1-0 şi U Cluj – FC Botoşani 0-2:

“Dacă am fost mai calm azi? N-aș spune. Așa a fost să fie azi. Sunt momente în care poți controla creierul și momente în care nu poți. Sper să fiu calm și meciurile viitoare și să câștigăm, dar e mai puțin importantă starea asta.

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de leiAfacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Reclamă

Fericiți ar trebui să fim indiferent de situație. Azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona și după joci cu Botoșani, iei bătaie acasă, îți vine să-ți dai cu parul în cap și crezi că ești cel mai slab. Fericirea ar trebui să fie o stare normală pentru orice om, chiar dacă e foarte greu. Instinctul animalic din noi nu ne lasă să fim atât de fericiți”, a mai spus Alex Chipciu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
22:19
LIVE TEXTCFR Cluj – Farul 0-2. Avantaj pentru constănțeni în Gruia
22:18
Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem”
22:05
LIVE VIDEOColorado Avalanche – Boston Bruins se joacă ACUM. Bruins caută să îşi ia revanşa
21:59
Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos”
21:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Mexicului LIVE VIDEO (23:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în FP3
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Judo pentru toţi copiii
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 5 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene