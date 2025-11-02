Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova - Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze - Antena Sport

Închide meniul
Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze

Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze

Publicat: 2 noiembrie 2025, 21:30

Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze

Colaj Mirel Rădoi şi intervenţie Paşcanu / Capturi Prima Sport

Alex Paşcanu a avut o intervenţie salvatoare, în minutul 35 al meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid. La scorul de 1-1, echipa lui Mirel Rădoi a fost la un pas de a prelua conducerea pe Ion Oblemenco.

Christensen a deschis scorul la Craiova, contrar cursului jocului, dar oltenii au reuşit să restabilească egalitatea în minutul 29, prin Adrian Rus.

Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid

În minutul 37 al partidei din Bănie, Mora a luat acţiunea pe cont propriu pe partea dreaptă, după un out, intrând în careu. El l-a găsit excelent pe Alex Cicâldău, dar fostul jucător de la Galatasaray nu a reuşit să marcheze golul care să o aducă în avantaj pe Universitatea Craiova.

Cicâldău a lovit balonul, care se ducea spre poartă, dar Alex Paşcanu a intervenit salvator, scoţând mingea de pe linia porţii.

Ocazia uriaşă ratată de Cicâldău l-a făcut pe Mirel Rădoi să ridice mâinile şi să ţipe spre cer, vizibil afectat de ratările jucătorilor săi. Tot Cicâldău a fost aproape de gol şi în primul minut al meciului, dar şutul său a fost respins de Aioani în transversală, după care mingea a căzut fix pe linia porţii.

Echipele de start în Universitatea Craiova – Rapid

  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim
    Antrenor: Mirel Rădoi
  • Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic.Rezerve: Stolz – Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
    Antrenor: Costel Gâlcă
