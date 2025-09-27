Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul - Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii - Antena Sport

Alexandru Dobre este rezervă în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Costel Gâlcă a luat o decizie surprinzătoare în privința mijlocașului de 27 de ani.

Dobre a fost în centrul atenției după ce Rapid a pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-2, în etapa trecută din Liga 1. El a mers în fața galeriei și s-a certat cu mai mulți suporteri giuleșteni.

Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid

Alexandru Dobre a fost înjurat copios de fanii Rapidului, timp de secunde în șir. Mijlocașul le-a reproșat fanilor faptul că nu susțin suficient echipa, dat fiind faptul că Rapid a suferit un singur eșec în acest sezon de Liga 1.

Ținând cont de acest conflict, Costel Gâlcă a decis să-l lase pe Alexandru Dobre pe banca de rezerve la derby-ul de pe „Ilie Oană”, cu Petrolul. În locul mijlocașului a fost titularizat Rareș Pop.

Față de meciul cu Hermannstadt, Costel Gâlcă l-a scos din primul 11 și pe Antoine Baroan, titularizându-l în centrul atacului pe bosniacul Elvir Koljic.