Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul - Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii - Antena Sport

Alexandru Dobre este rezervă în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Costel Gâlcă a luat o decizie surprinzătoare în privința mijlocașului de 27 de ani.
Dobre a fost în centrul atenției după ce Rapid a pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-2, în etapa trecută din Liga 1. El a mers în fața galeriei și s-a certat cu mai mulți suporteri giuleșteni.
Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid
Alexandru Dobre a fost înjurat copios de fanii Rapidului, timp de secunde în șir. Mijlocașul le-a reproșat fanilor faptul că nu susțin suficient echipa, dat fiind faptul că Rapid a suferit un singur eșec în acest sezon de Liga 1.
Ținând cont de acest conflict, Costel Gâlcă a decis să-l lase pe Alexandru Dobre pe banca de rezerve la derby-ul de pe „Ilie Oană”, cu Petrolul. În locul mijlocașului a fost titularizat Rareș Pop.
Față de meciul cu Hermannstadt, Costel Gâlcă l-a scos din primul 11 și pe Antoine Baroan, titularizându-l în centrul atacului pe bosniacul Elvir Koljic.
„Din câte am înțeles, nu a înjurat pe nimeni, decât a reproșat ceva. Eu nu știu ce a vorbit cu suporterii, dar și-a apărat echipa, au încercat să câștige, nu s-a putut. În rest, a fost foarte respectuos cu ei”, spunea Costel Gâlcă despre conflictul lui Alexandru Dobre cu fanii Rapidului, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Petrolul.
Echipele de start:
Petrolul (3-5-2): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche – D. Radu, Doukansy, Mateiu, Dongmo, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav
Rezerve: Krell, Guilherme, Prce, B. Marian, Hanca, Boțogan, Jyry, Tolea, Correia, V. Gheorghe, D. Paraschiv, Doumtsios
Antrenor: Eugen Neagoe
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – Hromada, K. Keita – R. Pop, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, G. Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jamor
Antrenor: Costel Gâlcă
Rapid are 19 puncte, după zece meciuri disputate. Cu o victorie cu Petrolul, giuleștenii pot urca pe locul secund, la egalitate cu FC Argeș și la doar două puncte față de liderul Universitatea Craiova.
