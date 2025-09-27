Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul - Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul - Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii

Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii

Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii

Publicat: 27 septembrie 2025, 19:01

Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii

Alex Dobre, în timpul meciului Rapid - FC Hermannstadt / Profimedia

Alexandru Dobre este rezervă în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Costel Gâlcă a luat o decizie surprinzătoare în privința mijlocașului de 27 de ani.  

Dobre a fost în centrul atenției după ce Rapid a pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-2, în etapa trecută din Liga 1. El a mers în fața galeriei și s-a certat cu mai mulți suporteri giuleșteni. 

Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid 

Alexandru Dobre a fost înjurat copios de fanii Rapidului, timp de secunde în șir. Mijlocașul le-a reproșat fanilor faptul că nu susțin suficient echipa, dat fiind faptul că Rapid a suferit un singur eșec în acest sezon de Liga 1.  

Ținând cont de acest conflict, Costel Gâlcă a decis să-l lase pe Alexandru Dobre pe banca de rezerve la derby-ul de pe „Ilie Oană”, cu Petrolul. În locul mijlocașului a fost titularizat Rareș Pop. 

Față de meciul cu Hermannstadt, Costel Gâlcă l-a scos din primul 11 și pe Antoine Baroan, titularizându-l în centrul atacului pe bosniacul Elvir Koljic.  

„Din câte am înțeles, nu a înjurat pe nimeni, decât a reproșat ceva. Eu nu știu ce a vorbit cu suporterii, dar și-a apărat echipa, au încercat să câștige, nu s-a putut. În rest, a fost foarte respectuos cu ei”, spunea Costel Gâlcă despre conflictul lui Alexandru Dobre cu fanii Rapidului, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Petrolul.

Echipele de start:  

Petrolul (3-5-2): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche – D. Radu, Doukansy, Mateiu, Dongmo, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav 

După patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
Rezerve: Krell, Guilherme, Prce, B. Marian, Hanca, Boțogan, Jyry, Tolea, Correia, V. Gheorghe, D. Paraschiv, Doumtsios 

Antrenor: Eugen Neagoe 

Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – Hromada, K. Keita – R. Pop, Christensen, Petrila – Koljic 

Rezerve: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, G. Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jamor 

Antrenor: Costel Gâlcă 

Rapid are 19 puncte, după zece meciuri disputate. Cu o victorie cu Petrolul, giuleștenii pot urca pe locul secund, la egalitate cu FC Argeș și la doar două puncte față de liderul Universitatea Craiova. 

1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
